El tiempo en Navarra para hoy, 2 de diciembre de 2025

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielos nubosos o cubiertos que disminuyen a intervalos de nubes bajas por la tarde acompañados de brumas y nieblas en el centro y norte al final del día. Precipitaciones débiles generalizadas por la mañana y menos probables por la tarde que serán más frecuentes e intensas en el tercio norte. Cota de nieve en torno a 1.200 metros en el Pirineo.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso salvo en el Pirineo, donde no se esperan cambios; máximas en descenso, menos acusado o sin cambios en el tercio occidental. Las mínimas se esperan al final del día. Heladas débiles en el Pirineo y zonas aledañas, moderadas en su parte occidental, que serán débiles y dispersas en zonas altas del resto de Navarra. Viento flojo variable.