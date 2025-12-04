El tiempo en Navarra para hoy, 4 de diciembre de 2025

PAMPLONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos generalizados, que serán más frecuentes e intensos en el tercio norte. Cota de nieve a 1200-1400 metros en el Pirineo bajado al final hasta 900-1000.

Temperaturas mínimas en ascenso que será ligero o sin cambios en el tercio norte. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo variable tendiendo por la tarde a componente oeste.