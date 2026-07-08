El tiempo en Navarra para hoy, 8 de julio de 2026

PAMPLONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y de evolución diurna durante la tarde. Chubascos dispersos, y tormentas durante la tarde, que irán acompañadas de rachas muy fuertes y posible granizo, menos probables en la vertiente cantábrica.

Temperaturas en ligero descenso, con máximas por encima de los 39 grados en la Ribera y en torno a los 37-38 grados en el centro y 35-36 el Pirineo. Viento flojo variable, con predominio de la componente norte, e intervalos moderados con rachas fuertes o muy fuertes durante la tarde.