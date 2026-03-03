El tiempo en Navarra para hoy, 3 de marzo de 2026

Publicado: martes, 3 marzo 2026 5:31
PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo cubierto tendiendo a intervalos nubosos o poco nuboso. Probables precipitaciones débiles en el tercio norte por la tarde.

Temperaturas mínimas en ascenso en el sur y suroeste y sin cambios o en descenso, en general ligero, en el resto; máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo con predominio del sureste, con algún intervalo de mayor intensidad de madrugada, cuando no se descarta rachas muy fuertes en el extremo norte.

