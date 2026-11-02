El tiempo en Navarra para hoy, 2 de noviembre de 2026

PAMPLONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielos despejados o poco nubosos. Posibilidad de brumas en el tercio norte de la Comunidad durante la madrugada. Baja probabilidad de lluvias débiles en el este de los Pirineos durante la tarde.

Mínimas en descenso ligero en el centro y el norte de la Comunidad, y en ascenso ligero en el sur. Se esperan heladas débiles en el este del Pirineo navarro. Máximas en descenso ligero en la mitad norte de la Comunidad. Viento moderado del norte y noroeste.