El tiempo en Navarra para hoy, 9 de octubre de 2025

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo nuboso o cubierto durante la primera mitad, con abundante nubosidad baja, que tenderá a intervalos nubosos en la mitad norte y cielo poco nuboso en la Ribera del Ebro durante la tarde. Probables brumas y bancos de niebla aislados en zonas altas del Pirineo al principio y final del día. Lluvias débiles y chubascos en la vertiente cantábrica durante todo el día, siendo más dispersas en el área pirenaica.

Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso; máximas en descenso, más acusado en la Ribera. Viento flojo de componente norte, moderado en la Ribera. Cierzo en el Ebro a partir de la tarde.