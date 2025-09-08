El tiempo en Navarra para hoy, 8 de septiembre de 2025

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo nuboso o cubierto con predominio de las nubes altas en el tercio sur. Brumas y probables nieblas asociadas en Pirineos y en las sierras occidentales al principio y al final del día.

Lluvias débiles a moderadas en el noroeste y en Pirineos que podrían desplazarse por la tarde en forma de chubascos a la mitad este. Temperaturas en descenso que será notable en el caso de las máximas. Viento flojo a moderado de norte y noroeste.