Todos los grupos del Parlamento de Navarra salvo Vox condenan la LGTBIfobia

Archivo - Pleno en el Parlamento de Navarra, a 19 de junio de 2025, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin han respaldado este lunes una declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra condena todas las formas de LGTBIfobia, discriminación, acoso, violencia o discurso de odio contra las personas LGTBI. No obstante, el texto no ha sido aprobado, dado que este tipo de declaraciones requieren de unanimidad y Vox ha votado en contra.

El texto, presentada por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, pedía que el Parlamento de Navarra expresara su "solidaridad con las víctimas de agresiones, amenazas, humillaciones, discriminación o exclusión por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales o diversidad familiar".

Asimismo, planteaba mostrar el "compromiso con una Navarra libre, plural, democrática e igualitaria, en la que todas las personas puedan vivir con dignidad, seguridad y libertad" y defendía "la necesidad de reforzar la prevención de los delitos de odio, la atención a las víctimas, la formación de los servicios públicos y la educación en igualdad, diversidad y respeto".

Por último, la declaración llamaba al conjunto de las instituciones y de la sociedad navarra a "combatir la LGTBIfobia desde la responsabilidad, la convivencia democrática y la defensa de los derechos humanos, así como a sumarse a la red de municipios libres de LGTBIfobia del Instituto Navarro para la Igualdad".