Todos los grupos salvo Vox rechazan la propuesta del PPN de un convenio para la gestión de tráfico

PAMPLONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes una declaración institucional presentada por el PPN para proponer un convenio entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España con el fin de establecer un convenio para la gestión compartida de la competencia de tráfico entre la Policía Foral y la Guardia Civil. Han votado en contra de la declaración UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin, mientras que PPN y Vox han votado a favor.

Está previsto que el pleno del Parlamento de Navarra debata el jueves la reforma del Amejoramiento que permita el traspaso de tráfico a la Comunidad foral. Esta reforma, que tiene los apoyos necesarios en Navarra, deberá ser debatida posteriormente por el Congreso de los Diputados.

La declaración del PPN instaba al Gobierno de Navarra a que en el proceso de modificación del Amejoramiento "con el fin de reintegrar en la Comunidad foral la plenitud de la competencia en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor así como de transportes por carretera en su territorio, que actualmente comparte con el Estado, se incluya un convenio de cooperación con el Gobierno de la Nación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 65 de la ley de Amejoramiento del fuero teniendo siempre presente la seguridad de la ciudadanía de la Comunidad foral". "La coordinación entre ambos cuerpos se fijará de común acuerdo en la Junta de Seguridad establecida en el párrafo segundo, del número 1 del artículo 51 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Fuero", añadía.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "los derechos históricos de Navarra se defienden y se definen en el Amejoramiento, y esta modificación que se plantea el jueves simplemente va a dejar claro lo que creíamos que estaba claro, pero que según una sentencia del Supremo parece que no está tan claro, que es que Navarra tiene competencia exclusiva en materia de tráfico". "No vamos renunciar a los derechos históricos de Navarra en ninguno de los escenarios", ha indicado.

No obstante, Javier Esparza ha afirmado que "esos derechos históricos" se pueden gestionar "de forma compartida entre la Policía Foral de Tráfico y la Guardia Civil de Tráfico, de la misma manera que se está haciendo en materia medioambiental, donde la competencia en exclusiva la tiene Navarra y la prestación de esa competencia se hace por el Seprona de la Guardia Civil y por la Policía Foral de Medio Ambiente sin ningún tipo de problema".

No obstante, el portavoz de UPN ha considerado que la declaración institucional del PP es "buscar la excusa para no defender el régimen foral de Navarra". "El Partido Popular, desde hace mucho tiempo, cuando tiene que elegir entre defender el régimen foral de Navarra o defender los intereses partidistas del propio Partido Popular, elige defender los intereses partidistas. Y lo que quieren hacer con esto es una campaña a nivel nacional de reproche a Pedro Sánchez porque la Guardia Civil de Tráfico va a dejar de prestar su actividad en Navarra y al mismo tiempo está buscando una justificación en ese intento que tienen de querer acercarse a lo que representa políticamente UPN", ha indicado.

Javier Esparza ha afirmado que la formación regionalista "no va a ser cómplice de expulsar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, porque si no, por la misma regla de tres, podríamos decir que el PP ya no es que fuera cómplice sino que fue el ejecutor de que la Guardia Civil de Tráfico desapareciera de Cataluña". "Aznar firmó en ese caso con el nacionalismo catalán que a cambio de su investidura la Guardia Civil de Tráfico saliera de Cataluña", ha indicado.

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha considerado que "el PP está mareando la perdiz, el PP nunca ha estado a favor del autogobierno de Navarra, y está utilizando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que ejercen su labor en Navarra en diferentes ámbitos con una profesionalidad increíble para hacer política y no reconocer que no quiere que avancemos en autogobierno". "Solo está mareando la perdiz, dándole vueltas", ha indicado.

En esta línea, ha afirmado que el PP ha presentado una declaración que "ni UPN ha aprobado, lo que está demostrando es que están solos en su posición con respecto al autogobierno de Navarra".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha indicado que la declaración del PP "evidencia quién está a favor del autogobierno y quién no lo tiene nada claro". "Siempre hemos defendido una Policía Foral como una policía integral, y no caben resquicios de duda en si estamos a favor de defender nuestro autogobierno", ha resaltado.

Por tanto, Laura Aznal ha confiado en que con la modificación del Amejoramiento "se recupere de una vez por todas la gestión de las carreteras, una competencia histórica de Navarra que se nos arrebató durante el franquismo".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha expresado su "preocupación por la postura de algunos partidos, que van sacando argumentos y excusas para no votar a favor de esta reforma que dará cumplimento a una transferencia pendiente desde hace cuarenta años". "Vamos tarde y cualquier conato de poner palos en la rueda nos preocupa", ha afirmado.

Respecto a la propuesta del PP de firmar un convenio, Azcona ha indicado que "ya hay un acuerdo entre dos Gobiernos, hay un informe del Consejo de Navarra que lo avala, hay una mayoría política que aboga por esta transferencia y cualquier guardia civil que quiera seguir en tráfico tiene la pasarela a la Policía Foral".

El portavoz del PPN, Javier García, no ha concretado cuál será el voto de su formación en el pleno del jueves y ha reiterado su apuesta porque se firme un convenio entre administraciones para una gestión compartida de tráfico entre la Policía Foral y la Guardia Civil. Según ha indicado, "hay tiempo hasta el miércoles" para que el Gobierno de Navarra se muestre favorable a esta posición.

García ha señalado que "no nos sorprende la postura de los partidos nacionalistas, me sorprende en menor medida la del PSN, pero nos sorprende el voto del regionalismo en Navarra". "Han votado un rotundo no que nos sorprende. Ellos eran partidarios de que la Guardia Civil de Tráfico se quede en Navarra", ha indicado.

El portavoz del PPN ha explicado que, con su declaración, buscaban "garantizar, proteger y asegurar que antes del pleno iba a haber un compromiso claro y firme para alejarnos del debate ideológico". "No vamos a ser cómplices nunca de expulsar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Damos hasta el miércoles para que el Gobierno rectifique o plantee un compromiso claro que no es un debate ideológico, sino un debate de competencias", ha indicado. Además, ha señalado que el PP votará lo mismo en Navarra que en Madrid y que "el posicionamiento del PP lo marcaremos en Navarra".

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha afirmado que la declaración presentada por el PPN busca "justificar el voto que va a tener el Partido Popular, en contra o abstención". "La declaración no tenía vocación de salir adelante sino justificar lo que veremos el jueves del PP, que será un voto en contra del autogobierno y de la Lorafna", ha indicado.

Garrido ha defendido que "la reforma del Amejoramiento nos va a permitir blindar nuestras competencias en materia de tráfico" y ha valorado que tiene los apoyos parlamentarios suficientes en Navarra. "Queremos que pase por el Congreso y ojalá podamos ver este año un blindaje democrático y parlamentario de nuestras competencias en tráfico que se pusieron en duda", ha señalado.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha afirmado que su formación está en contra de esta reforma del Amejoramiento del Fuero, que, según ha dicho, busca "echar a la Guardia Civil de Navarra", y ha considerado que "el mal menor era votar a favor" de la declaración institucional.