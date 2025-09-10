Toquero dice que el alcalde de Valtierra no es racista y que "ama a su pueblo por encima de todas las cosas"

Rechaza "declaraciones de gente que solo pisa la Ribera para ir a cohetes de fiestas o para venir cada cuatro años a pedir el voto"

PAMPLONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha afirmado que el primer edil de Valtierra, Manuel Resa, "no es una persona racista" ni "xenófoba" y ha recordado que ya ha pedido "disculpas" por unas palabras que pronunció sobre migrantes, palabras por las que el Gobierno de Navarra le ha llevado ante la Fiscalía por un presunto delito de odio.

Toquero ha rechazado que critiquen a Resa "las mismas personas que están gobernando con el apoyo de los herederos de los asesinos de ETA" y ha asegurado que "una cosa es el cinismo y otra cosa es la desvergüenza más absoluta".

En declaraciones a la Cadena Ser, Alejandro Toquero ha afirmado que "los alcaldes hablan en nombre de sus ayuntamientos, no hablan en nombre de los partidos políticos, y representan a su pueblo, por lo tanto, cuando decían que hay que desautorizarlo, no se puede desautorizar a alguien que habla en su nombre". "Se pueden compartir o no determinadas formas y, de hecho, el propio alcalde pidió disculpas. Ya está. Yo conozco a Manolo Resa. Es una persona que ama a su pueblo por encima de todas las cosas. No es una persona racista. No es una persona xenófoba", ha asegurado.

Toquero ha afirmado que "si hay una tierra en Navarra que es abierta, que es acogedora, que es multicultural y que es integradora, es la Ribera, no desde ahora, sino desde hace muchos siglos". "Que ahora alguno nos vengan a dar lecciones de convivencia a los que vivimos aquí, día tras día, en la Ribera... Por cierto, yo he visto declaraciones de gente que solo pisa la Ribera para ir a cohetes de fiestas patronales o para venir cada cuatro años a pedir el voto", ha indicado, añadiendo que "lecciones de esas personas, ninguna".

Además, se ha preguntado si "algunos van a seguir criminalizando este episodio cuando tienen tanto que callar". "¿De verdad pueden acusar al alcalde de Valtierra de incitar al odio las mismas personas que están gobernando con el apoyo de los herederos de los asesinos de ETA?, ¿de verdad van a seguir acusando al señor Resa de racista, de xenófobo, los mismos que iban practicando sectarismos a los que no pensamos como ellos? Que nos han despreciado, que nos han echado de nuestra tierra, que nos han asesinado. Una cosa es el cinismo y otra cosa es la desvergüenza más absoluta", ha indicado.

Por ello, ha pedido "parar ya con este tema" y ha insistido en que el alcalde de Valtierra "pidió disculpas". "Lo que aquí hay es un problema de fondo, un problema de oscurantismo y de falta de información del Gobierno de Navarra y del Gobierno de España -respecto al reparto de menores migrantes-", ha señalado, para insistir en que "aquí somos una tierra acogedora, la Ribera en especial, y que aquí todo el que venga a trabajar y a desarrollar un proyecto de vida es bienvenido". "Ahora, al que venga a delinquir, fuera", ha afirmado.