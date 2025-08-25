Toquero dice al Gobierno de Navarra que la atención sanitaria es "un derecho" y no "una lotería"

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha advertido al Gobierno de Navarra de que la atención sanitaria es "un derecho" y no "una lotería en la que los usuarios puedan elegir qué día enfermar, dependiendo de que haya o no médicos disponibles".

El alcalde ha solicitado este lunes una reunión urgente con el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, para abordar "las carencias asistenciales de los últimos meses en el área de Salud de Tudela, generadas por la falta de médicos especialistas en servicios tan esenciales como son Radiología o Urología".

El Ayuntamiento ha explicado en una nota que, "tras la falta de urólogo de guardia durante diez días en agosto y de radiólogo durante otros seis", Toquero ha mostrado su "preocupación tras conocer que se anuncian para septiembre nuevas ausencias en estas especialidades los días 6 y 12 en Radiología, así como los días, 1, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 22 y 29 en Urología".

Según ha manifestado el alcalde, "la Atención Primaria también ha sufrido los efectos de las reducciones de plantilla en el Centro de Salud Santa Ana, donde solo hubo un médico de guardia el 3 de agosto y este último fin de semana". "A ello hay que sumar los trastornos y derivaciones generadas por la decisión de cerrar desde el 19 de julio dos de las cinco camas de UCI en el Hospital Reina Sofía", ha afirmado.

Ante esta situación, el alcalde ha hecho un llamamiento al Gobierno de Navarra, subrayando que "la atención sanitaria no puede ser una lotería, en la que uno elige cuándo enfermar, dependiendo de que haya o no médicos disponibles". "La salud es un derecho, no una cuestión de suerte", ha destacado.

Alejandro Toquero ha asegurado que su principal objetivo es que su denuncia sea "totalmente constructiva y resolutiva", por lo que se ha mostrado dispuesto a "colaborar en lo que haga falta para encontrar cuanto antes una solución".

En este sentido, el alcalde se ha dirigido este lunes por carta al consejero de Salud, Fernando Dominguez, al que ha pedido una reunión urgente para abordar la situación y conocer qué medidas se están tomando para su resolución. Toquero solicitará igualmente la mediación del Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, y ha mostrado su "confianza en contar con el respaldo de los grupos municipales de la oposición en todas las iniciativas que se lleven a cabo desde el Ayuntamiento de Tudela". "La salud de los tudelanos debe quedar al margen de cuestiones ideológicas", ha señalado.