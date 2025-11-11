Toquero dice que el PSN le ha "engañado" con la planta de biogás: "Con este PSN no se puede llegar a ningún acuerdo"

PAMPLONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha afirmado este martes que el PSN le ha "engañado" y no ha cumplido con lo "acordado" para que la planta de biogás de Tudela fuera incluida en la moratoria aprobada por el Parlamento de Navarra para este tipo de proyectos. Según ha señalado Toquero, el Gobierno foral ha "dilatado" la publicación de la ley foral que recogía esta moratoria a las plantas de biogas de forma que ha dado tiempo a aprobar la autorización ambiental de la planta de Tudela y, por tanto, el proyecto queda fuera de la moratoria y sigue adelante.

Toquero ha afirmado en una rueda de prensa que "mi confianza y la de mi equipo de Gobierno en este Partido Socialista de Navarra ha quedado dinamitada después de esta infame felonía". "Con este Partido Socialista no vamos ni a heredar. Nos han demostrado que mienten, nos han demostrado que manipulan y que son capaces de renunciar a la palabra dada con tal de conseguir los objetivos que esconden detrás de este proyecto de la planta de biogás, y que desde el primer momento ha olido mal por su oscurantismo y su falta de transparencia. Y lo digo alto y claro, con este Partido Socialista no se puede ir a ningún sitio, ni llegar a ningún acuerdo, ni hoy ni mañana", ha asegurado.

El alcalde de Tudela ha explicado que el pasado 30 de octubre el Parlamento de Navarra aprobó, con el acuerdo de UPN y PSN, una moratoria de un año para la puesta en marcha de nuevas plantas de biogás en la Comunidad foral y suspender cautelarmente los expedientes en fase de tramitación, salvo aquellos que con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley hubieran obtenido la autorización ambiental integrada.

"Precisamente el no haber obtenido aún esa autorización ambiental integrada era lo que automáticamente incluía a Tudela en la moratoria. Así nos lo hizo saber ese mismo día del pleno del Parlamento, de forma clara, sin reservas ni condicionantes de ningún tipo y delante de varios testigos, la directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Ana Bretaña, a quien pedí confirmación por escrito de lo que nos estaba asegurando verbalmente", ha explicado Toquero.

El alcalde ha apuntado que "pedimos esa confirmación porque nos temíamos que por parte del máximo responsable de la empresa Nilsa, el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno Navarra, Óscar Chivite, hubiera algún tipo de argucia o maniobra de última hora para intentar sortear como fuera ese mandato del Parlamento foral y seguir adelante con ese disparatado proyecto de instalar en terrenos inundables a 800 metros de la ciudad de Tudela su planta de lodos y biogás, y es lo que finalmente ha ocurrido".

Alejandro Toquero ha asegurado que "Oscar Chivite, con el beneplácito de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha dilatado todo lo que ha podido sin causa aparente que lo justifique la publicación de la nueva ley en el Boletín Oficial de Navarra para que ésta no entrara en vigor hasta la aprobación por procedimiento exprés de esa autorización ambiental integrada que deja a Tudela fuera de la moratoria". "La resolución del departamento de Ana Bretaña, que según ella era improbable aprobar en esos plazos previos a la promulgación de la ley, tiene fecha del 5 de noviembre, es decir, como quien dice, tres días hábiles después de la aprobación de la ley en el pleno. 72 horas. Ese es el tiempo que han necesitado para sacar a Tudela de la moratoria pese a ser lo que se había acordado y aprobado", ha criticado.

Toquero ha planteado que "puede que la maniobra del Gobierno de Navarra y de Nilsa sea una maniobra legal, lo cual obviamente también vamos a escudriñar hasta el último detalle levantando las alfombras que haya que levantar, pero eso no significa que no estemos ante una actuación infame y deleznable que define muy bien la catadura moral y ética del señor Chivite". "Habíamos pactado entre UPN y el PSN sacar adelante en el pleno del Parlamento esa enmienda que dejaba a Tudela dentro de la moratoria en cuanto la nueva ley se publicara en el Boletín, cosa que no tenía por qué demorarse más de lo estrictamente necesario y menos aún para tratar de pervertir lo que se había acordado", señalado.

En ese sentido, ha insistido en que "la propia directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, responsable directa de la tramitación, daba por hecho que Tudela entraba en la moratoria porque no había ya tiempo material de subvertir el orden de las cosas y aprobar esa autorización ambiental integrada, que curiosamente su departamento ha acabado concediendo en tiempo récord tal y como ayer mismo nos notificó, dejando así a Tudela fuera de la moratoria en contra de lo que ella misma nos dijo y de lo que estaba pactado con el PSN".

Alejandro Toquero ha afirmado que "hay que asumir que nos han engañado y han traicionado nuestra confianza, aprovechándose de que nosotros, a diferencia de ellos, somos gente de palabra que cumple lo acordado". "Pero lo peor no es que nos hayan engañado a nosotros sino que han traicionado y dejado vendidos a todos los tudelanos, hacia quienes Chivite y el director general de Nilsa, el señor Fernando Mendoza, demuestran una vez más con esta maniobra desleal y por la espalda su más absoluto desprecio", ha criticado.

El alcalde de Tudela ha destacado que "los navarros llevamos por bandera que la palabra y el acuerdo es ley, es un contrato". "Los riberos también tenemos palabra y tenemos honor, aunque siempre surgen excepciones que confirmen la regla, como en este caso ocurre con el señor Chivite y el señor Mendoza. A mí me avergüenzan como ribero", ha destacado.

No obstante, Toquero ha afirmado que "esto no acaba aquí y vamos a seguir batallando para evitar que el Gobierno de Navarra culmine este disparate que amenaza la seguridad y la salubridad de Tudela, además de arriesgar nuestra imagen de marca como referente de la mejor huerta del mundo". "Vamos a llegar hasta el final", ha indicado.

Así, ha explicado que "estamos ya trabajando con nuestros servicios jurídico y también con la Junta de Aguas de Tudela para desvincular al Ayuntamiento de cualquier convenio o acuerdo con Nilsa y recuperar lo antes posible el control y la gestión de la depuradora de Tudela, que es propiedad municipal de los tudelanos y de las tudelanas, de nadie más".

Igualmente, ha afirmado que "esta puñalada a traición, propia de tramposos y personas carentes de la más mínima ética marca una antes y un después en la relación entre el Ayuntamiento de Tudela y el Gobierno de Navarra".

En ese sentido, ha señalado que, aunque "nunca vamos a hacer nada que vaya en contra y que juegue en contra de los intereses de los tudelanos, mi confianza y la de mi equipo de Gobierno en este Partido Socialista de Navarra ha quedado dinamitada después de esta infame felonía".

En todo caso, Toquero ha afirmado que "no se puede vencer a quien nunca se rinde y mientras yo sea alcalde de esta ciudad no nos vamos a rendir ni vamos a permitir más mentiras y engaños, entre otras cosas porque de Tudela no se ríe nadie".