Toquero pide que se prohíba una manifestación de Ernai en Tudela por riesgo de "alteraciones de orden público"

Archivo - El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha remitido una carta a la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, para pedirle que se prohíba una manifestación convocada por Ernai, organización juvenil de la izquierda abertzale, este sábado a las 19 horas en Tudela, ante la posibilidad de que se den "alteraciones del orden público con riesgo para personas o bienes".

En la misiva, Toquero traslada su "preocupación" ante esta manifestación, una preocupación que "viene motivada por el contexto generado en las últimas fechas, con convocatorias de características similares en diferentes localidades, y por la posibilidad de que puedan producirse posibles incidencias en la seguridad ciudadana, enfrentamientos, alteraciones del orden público o situaciones que comprometan la seguridad de las personas y los bienes".

A juicio del Ayuntamiento de Tudela, "las circunstancias aconsejan extremar la prudencia y valorar especialmente los riesgos que pudieran derivarse de la celebración de dicha manifestación". "Por todo ello, y en atención a las competencias de esa Delegación del Gobierno en materia de seguridad ciudadana y derecho de reunión, solicitamos que se prohíba la manifestación prevista para el próximo 10 de octubre, al considerar que existen circunstancias que permiten razonablemente prever alteraciones del orden público con riesgo para personas o bienes", señala la carta.

Toquero añade que "este Ayuntamiento considera necesario dejar constancia expresa de los riesgos advertidos, para su valoración por esa Delegación del Gobierno en el ejercicio de sus competencias, con el único propósito de preservar la convivencia y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".

Además, el alcalde de Tudela ha remitido también sendas cartas a los jefes de la Policía Foral y de la Policía Nacional en Navarra para informarles de esta petición que ha hecho a la Delegación y para pedirles, que, en el supuesto de que dicha solicitud no sea atendida y la manifestación llegue finalmente a celebrarse, se adopten "las oportunas medidas preventivas en materia de seguridad".

"Solicitamos que se adopten las medidas preventivas que se consideren oportunas y que se valore el refuerzo de la presencia policial en Tudela durante la celebración del acto, en coordinación con el resto de cuerpos policiales competentes. El único propósito de esta solicitud es preservar la convivencia, garantizar la seguridad ciudadana y prevenir posibles incidentes", apunta Toquero.