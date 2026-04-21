Toquero pregunta a Maeztu por una presunta agresión sexual a una menor tutelada en un piso de acogida de Tudela

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha remitido este martes una carta a la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, en la que solicita "explicaciones" en relación a la "presunta agresión sexual sufrida el pasado fin de semana por una menor tutelada en un piso de acogida de Tudela gestionado por el Gobierno foral".

En su misiva, Toquero muestra su "malestar" y su "más honda preocupación" tras "conocer la supuesta agresión sexual denunciada en Tudela este fin de semana por la tutora de una menor en un piso de acogida del Gobierno del Navarra" que se saldó con "la detención de otro menor -al parecer compañero de piso de la víctima- como presunto autor del delito".

"El hecho de que el suceso denunciado se haya producido en un centro tutelado por el Gobierno al que usted pertenece nos obliga a reparar en la responsabilidad de su consejería a la hora de garantizar la protección, el bienestar y la integridad que merece un colectivo tan vulnerable como es el de los menores acogidos", ha trasladado Toquero.

A "tenor de la gravedad de los hechos denunciados", Toquero considera "de vital importancia que se esclarezca cuanto antes lo ocurrido". Por esa razón, "respetando los límites legales relacionados con la protección de datos y conscientes de que el caso está ya en manos de la Fiscalía de Menores", Toquero solicita "formalmente" del departamento "que se informe públicamente cuanto antes" acerca de varias cuestiones.

En concreto, sobre "qué fue lo que ocurrió exactamente en el piso de acogida y en qué circunstancias se produjeron los hechos denunciados" y si "existe algún protocolo de vigilancia durante la noche". "¿Se quedan solos los menores en el piso? ¿Hay vigilantes o tutores de guardia en el centro?", plantea Toquero.

Asimismo, pregunta sobre qué "medidas inmediatas se adoptaron para proteger a los menores afectados" y si, "al margen de la actuación judicial en marcha, se ha abierto ya una investigación interna desde la propia consejería acerca de lo sucedido".

"¿Se ha identificado ya a la persona o personas responsables de una posible dejación en las funciones propias de vigilancia y protección necesarias para amparar a estos menores? ¿Se han adoptado ya medidas cautelares sobre esas personas, apartándolas del servicio hasta que se aclaren los hechos?", ha preguntado Toquero.

Asimismo, ha planteado "qué controles lleva a cabo actualmente el Gobierno de Navarra para prevenir nuevas situaciones de maltrato y violencia de este tipo, o de cualquier otro, en los centros de menores tutelados por su consejería".

Igualmente, ha preguntado "qué responsabilidades políticas o disciplinarias están dispuestos a asumir desde su consejería si se demuestra que hubo una actuación negligente por parte de los responsables de velar por la protección e integridad física y emocional de los menores acogidos en ese piso".

"Creo, señora Maeztu, que ambos estamos de acuerdo en que la protección de los menores debe ser una prioridad para cualquier administración pública, lo cual nos obliga a disponer y poner en marcha los medios y recursos humanos necesarios para garantizar que esta sea efectiva", señala Toquero en su carta.

A su juicio, "cualquier episodio de violencia en un centro destinado precisamente al amparo de colectivos especialmente vulnerables exige responsabilidad, transparencia, atención y total diligencia en las actuaciones que se llevan a cabo en el mismo".

"Confío por ello en que desde su departamento ofrecerán a la mayor brevedad posible explicaciones claras y precisas, al tiempo que informarán sobre las medidas que tienen previsto adoptar con carácter de urgencia para garantizar que situaciones de esta naturaleza, tan tristes como reprobables, no vuelvan a repetirse ni en Tudela ni en cualquier otro municipio de la Comunidad foral", concluye la misiva de Toquero.