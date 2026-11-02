El Torneo Sergio Ayala dona más de 25.000 euros al Cima Universidad de Navarra para la investigación del cáncer infantil

Fondos entregados al Cima de la Universidad de Navarra. - CIMA

PAMPLONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Fútbol Club Sant Feliu de Guíxols, el Rotary Club de Girona y el Rotary Club de Pamplona han visitado el Cima Universidad de Navarra para hacer entrega de un cheque solidario de 25.314 euros destinado a impulsar la investigación del cáncer infantil.

Se trata de la recaudación obtenida en el Torneo Sergio Ayala, una iniciativa deportiva y solidaria celebrada el pasado mes de septiembre, impulsada por Rotary Club de Girona y Fútbol Club Sant Feliu de Guíxols y que ha contado con la colaboración del Club Atlético Osasuna, según ha informado Cima en una nota.

La aportación se destinará a apoyar la investigación de tumores sólidos pediátricos, contribuyendo al trabajo científico que se desarrolla en el Cima y reforzando el compromiso de las entidades organizadoras con la lucha contra el cáncer infantil. "Estamos muy agradecidos a todos los organizadores y voluntarios y, especialmente, a los padres de Sergio, por esta iniciativa, que contribuirá a seguir dando oportunidades para mejorar los tratamientos disponibles actualmente", aseguró durante el encuentro el doctor Jaime Gállego, neurólogo y coordinador del Área de Tumores del Sistema Nervioso Central de Cancer Center Clínica Universidad de Navarra.

UN TORNEO QUE TRANSFORMA EL DEPORTE EN SOLIDARIDAD

El Torneo Sergio Ayala nace con la voluntad de mantener vivo el recuerdo del joven (fallecido en 2024 a causa de un tumor cerebral muy agresivo) y convertir el deporte en una herramienta de compromiso social. La iniciativa, ha explicado Cima, cuenta con la implicación de voluntarios, colaboradores y entidades que han sumado esfuerzos para hacer posible esta aportación económica.

"La entrega de los 25.000 euros representa un paso importante en la trayectoria solidaria del torneo y pone de manifiesto cómo la colaboración entre el deporte, las entidades sociales y la comunidad puede contribuir a impulsar proyectos de investigación médica", añadió Adrià Milena, presidente del Fútbol Club Sant Feliu de Guíxols.