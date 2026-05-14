Un total de 165 municipios invierten 65 millones en 1.180 actuaciones ante el cambio climático en los últimos ocho años

Vista de Artajona, una de las localidades incluidas en las acciones. - FRANCIS VAQUERO - TURISMO DE NAVARRA

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 165 municipios de Navarra, adheridos al Pacto de las Alcaldías que impulsa los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) www.pactoalcaldias.navarra.es, han emprendido durante los últimos ocho años un total de 1.180 actuaciones concretas en este ámbito climático, que suman en total una inversión de 65 millones de euros.

El Pacto de las Alcaldías por el clima, agrupación internacional de municipios que en Navarra coordina y asiste la Oficina de Cambio Climático de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno foral www.cambioclimatico.navarra.es, ha activado un portal abierto a la ciudadanía www.pactoalcaldias.navarra.es/seguimiento que va recogiendo, actualizando y clasificando toda la información relativa a estas acciones locales. Todas ellas están vinculadas con medidas de mitigación de emisiones de CO2, de adaptación al cambio climático o de respuesta a la pobreza energética, así como incorpora también fichas de detalle de cada una de estas actuaciones en todos los municipios.

En mitigación de emisiones GEI -área que agrupa el 60% de las actuaciones-, destacan la sustitución de calderas de gasóleo por sistemas de biomasa en edificios municipales, la instalación de placas solares en cubiertas de polideportivos y casas consistoriales o la renovación del alumbrado público a tecnología LED en calles y polígonos, señalan en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

En cuanto a medidas de adaptación al cambio climático -que suponen alrededor del 30%-, se han impulsado actuaciones como la creación de refugios climáticos en parques y plazas mediante la plantación de arbolado y zonas de sombra, la renaturalización de espacios urbanos, la mejora de redes de drenaje para prevenir inundaciones, la recuperación de fuentes y sistemas tradicionales de gestión del agua, así como trabajos de gestión forestal preventiva o la elaboración de planes municipales de prevención frente a incendios.

Por su parte, en el ámbito de la pobreza energética, se incluyen programas municipales de asesoramiento a hogares para reducir su factura energética, ayudas para la rehabilitación energética de bloques de viviendas, así como iniciativas de acompañamiento a personas vulnerables para "mejorar el confort térmico en sus hogares".

ACCIÓN LOCAL Y ESTRATEGIAS GLOBALES

Tal y como indica el director de la Oficina de Cambio Climático de Navarra, Fernando Señas, "tenemos claro que la implicación de las entidades locales, que son las instituciones más cercanas a la ciudadanía, es fundamental en la acción ante el cambio climático". En este sentido, destaca el servicio que la Oficina de Cambio Climático les ofrece a los ayuntamientos "para facilitarles asesoramiento, formación o recursos", así como la posibilidad de "sumarse al Pacto de las Alcaldías por el Clima, una iniciativa de índole mundial alineada con las estrategias de acción local para mitigar las emisiones contaminantes, adaptarse el cambio climático o combatir la pobreza energética".

El elevado volumen de acciones previstas ya en Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) ha hecho necesaria la puesta en marcha de una herramienta específica de gestión y seguimiento. Este portal permite a los propios municipios reportar las iniciativas que están ejecutando y compartir experiencias que, por su carácter replicable y transferible, pueden servir de inspiración a otros ayuntamientos navarros.

"Este portal es una herramienta que resulta útil tanto para el Gobierno de Navarra como para los propios ayuntamientos, permite a la ciudadanía conocer de primera mano todo este trabajo y muestra que la acción climática no son sólo palabras, sino hechos y que cualquier entidad, grande o pequeña, puede actuar", explica el director de la Oficina de Cambio Climático.

Cada actuación cuenta en este portal con una ficha detallada que incluye información relevante como la descripción de la acción, presupuesto, fuentes de financiación o documentación asociada. Además, la herramienta permite consultar estadísticas sobre la ejecución presupuestaria de las medidas, su estado de desarrollo o su tipología, diferenciando entre actuaciones de mitigación, adaptación o pobreza energética. Este análisis puede realizarse a escala municipal, comarcal o foral.

Entre los diez municipios más activos en el desarrollo de este tipo de actuaciones locales destacan Galar, Estella, Valle de Elorz, Lumbier, Lekunberri, Burlada, Garinoain, Irurtzun, Peralta y Ansoáin.

El portal incorpora además nuevas funcionalidades orientadas a mejorar el acceso a la información y el intercambio de experiencias entre entidades locales. Entre ellas, destaca el nuevo apartado de 'Documentación', desde el que cada municipio puede acceder directamente a su PACES actualizado y a su ficha de vulnerabilidad y riesgo. Asimismo, se ha habilitado una sección de 'Buenas prácticas', concebida como "un espacio de inspiración que da visibilidad a proyectos de interés y facilita el contacto entre municipios". La plataforma incorpora también nuevos contenidos sobre financiación y recursos, permitiendo buscar y filtrar oportunidades de financiación de actuaciones de los PACES actualizadas diariamente.

El Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía es una iniciativa internacional que promueve la implicación de los gobiernos locales en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en la adaptación al cambio climático. En Navarra, 229 ayuntamientos -el 83% del total- están adheridos a esta iniciativa, de los cuales 194 ya han aprobado su PACES en pleno municipal.