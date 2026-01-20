Un total de 73 empresas asistirán a las principales ferias agroalimentarias de año en el stand de Navarra

Archivo - Muestra de productos agroalimentarios de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El stand agrupado de Navarra participará en un total de seis ferias y salones agroalimentarios a lo largo de este año acompañando a 73 empresas de la Comunidad foral que buscan comercializar sus productos tanto en el ámbito nacional como internacional. Para la organización de estas ferias y la participación de las empresas navarras en las mismas, así como para promocionar el producto local de calidad, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno navarro va a dedicar este año 4,1 millones de euros.

Tal y como ha señalado el director general de Desarrollo Rural, Ruben Goñi, "hoy más que nunca, en la situación en la que nos encontramos en el mercado global, debemos apoyar y promocionar nuestros productos locales y de calidad mediante las acciones y programas específicos como las ferias y los certámenes". "Debemos animar al consumidor a elegir los productos de calidad diferenciada y que sustentan a nuestros productores y productoras y a la economía local y debemos afianzarnos en los entornos más próximos, explorando también el mercado exterior", ha dicho.

Según el Ejecutivo, la asistencia a ferias comerciales constituye una de las herramientas más importantes para promocionar y difundir los productos de calidad navarros, "logrando un impacto superior cuando los operadores participan de manera agrupada". Esta estrategia permite resaltar tanto las producciones particulares como las marcas colectivas y figuras de calidad diferenciada, "lo que sirve para proyectar y consolidar la imagen de Navarra como un territorio de referencia en el ámbito agroalimentario de excelencia", ha añadido.

La convocatoria de ayudas a empresas para la participación en ferias comerciales de productos agroalimentarios del Gobierno Navarra apoya esta actividad y la sociedad pública INTIA, a través de su marca Reyno Gourmet, gestiona la participación de las empresas navarras en el stand agrupado. Cada una de las citas profesionales tiene un carácter y públicos específicos, lo que permite a las empresas agroalimentarias "potenciar sus estrategias de comercialización a través de la asistencia a aquellas citas más alineadas con sus necesidades".

BARCELONA WINE WEEK, PRIMERA FERIA DEL 2026

La Barcelona Wine Week (BWW) 2026 es el evento de referencia internacional para el vino de calidad, que se celebrará del 2 al 4 de febrero de 2026 en la Fira de Barcelona. Es un punto de encuentro clave para profesionales y compradores internacionales. Más de 1.300 bodegas de 81 Denominaciones de Origen han confirmado su participación en esta feria que también tendrá presencia navarra con 25 bodegas que han confirmado su asistencia, así como la DO Navarra y la IGP Pacharán navarro. El stand agrupado de navarra, que contará con 200 m2 de espacio, acogerá entre otras actividades una cata magistral bajo el título 'Grandes Joyas D.O. Navarra: Vinos que Guardan Historias'.

Entre las citas profesionales de este 2026, el Gobierno ha destacado la celebración de Alimentaria en Barcelona, el encuentro internacional de referencia para todos los profesionales de la industria de la alimentación, bebidas y food service. Se trata de una feria que se celebra cada dos años y que contará con la asistencia de 19 empresas en el stand agrupado de Navarra. Como novedad, Navarra acudirá a la feria Gustoko, orientada a la producción local y a la defensa de la biodiversidad a través de una feria mixta, dirigida a público profesional y venta directa a consumidor final.

En palabras de Klaus Mestern, técnico de ferias de INTIA, "la participación en ferias profesionales mediante stands agrupados aporta un valor diferencial a las empresas navarras, al permitir presentarse como territorio, reforzar la visibilidad conjunta y proyectar una imagen sólida y profesional que multiplica el impacto de cada marca". "Este formato pone de relieve el potencial, la calidad y la diversidad del producto navarro, así como el compromiso del sector por crecer más allá de nuestras fronteras", ha expuesto.

Otras citas en incluidas en el calendario de este año son la Prowein, la feria internacional líder de vinos y bebidas espirituosas que se celebrará en Alemania del 16 al 18 de marzo; Salón Gourmets, del 13 al 16 de abril; y Fruit Attraction del 30 de septiembre al 2 de octubre, ambas en Madrid.