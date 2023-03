Un total de 80 claustros apoyan las reivindicaciones de los sindicatos convocantes de la huelga en la educación navarra

PAMPLONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sindicatos de enseñanza LAB, Steilas, CCOO, ELA y UGT, convocantes de la huelga del 3 de abril en la educación pública de Navarra, han acudido este miércoles al Departamento de Educación del Gobierno foral para "registrar el apoyo que han otorgado unos 80 claustros de toda Navarra a las reivindicaciones del paro: bajada de ratios, disminución de la carga de trabajo, reducción de la temporalidad y recuperación del poder adquisitivo".

Según han informado en una nota de prensa, los sindicatos convocantes llevan semanas realizando asambleas en colegios e institutos navarros en los que los docentes "están participando activamente" y remarcando que las reivindicaciones indicadas "son un mínimo".

Fruto de esas asambleas, los sindicatos han registrado este miércoles alrededor de 80 adhesiones firmadas por centros educativos en las que se apoya las reivindicaciones y se insta al Departamento de Educación a que "se siente a negociar con los sindicatos".

"No obstante, cabe recordar que por el momento el Departamento de Educación no ha dado ningún paso; ha dejado claro que no tiene voluntad sincera de negociación. Su única propuesta ha sido la creación de grupos de trabajo, que por experiencias previas se sabe que son estériles y no cristalizan en nada sustancial", han criticado.

Aunque los sindicatos convocantes de la huelga del 3 de abril "quieren negociar, y quieren hacerlo cuanto antes", mantienen la huelga del 3 de abril y convocan concentraciones en Alsasua, Tudela, Santesteban, Estella, Tafalla y Pamplona. A esta última, que tendrá lugar a las 11 horas frente al departamento de Educación, a esta acudirán columnas que habrán partido a las 10 horas de Cuatro Vientos, Barañain, Mendillorri y Txantrea. Por la tarde, habrá una manifestación en Pamplona que saldrá a las 18 horas de la Plaza de la Cruz.