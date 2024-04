Trabajadores de centros concertados para personas con discapacidad se concentran en Pamplona por un convenio "justo"

Afirman que, de no producirse "un cambio" en las propuestas del Gobierno y la patronal, continuarán las movilizaciones



PAMPLONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de los centros de atención a personas con discapacidad concertados con el Gobierno de Navarra se han concentrado este lunes en Pamplona para exigir un VI convenio sectorial "justo".

Según han informado en una nota de prensa conjunta los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, este lunes tiene lugar una nueva reunión de negociación, y "pedimos tanto al Gobierno como a la patronal un cambio en sus propuestas para poder ir acercando posturas en la negociación". De no ser así, han advertido de que "continuaremos con más movilizaciones hasta conseguir un convenio justo".

"La mesa negociadora se constituyó el pasado 1 de febrero, donde tomamos parte la parte social (ELA, LAB, CCOO y UGT), las entidades/empresas y el Gobierno de Navarra (ANADP). Los cuatro sindicatos presentamos una plataforma conjunta donde se recogen las principales reivindicaciones del sector. Desde entonces hemos mantenido cuatro reuniones de negociación. Hoy nos movilizamos para mostrar nuestra preocupación y enfado ante lo que nos estamos encontrando", han apuntado.

El presupuesto que tiene el Gobierno de Navarra para este convenio, según han considerado los sindicatos, "es totalmente insuficiente", y esto "se traduce en recortes en derechos laborales".

"La respuesta de la patronal es que no accede a ninguna de las mejoras propuestas por la parte social. Pero no sólo eso, sino que van más allá, e incluso proponen retroceso en derechos que actualmente están incluidos en el convenio vigente. Esto es inaceptable y queremos dejar claro que no vamos a dar ni un paso atrás en nuestros derechos laborales", han reivindicado.

Según han añadido, "las trabajadoras de este sector llevamos muchos años de lucha para dignificar nuestro trabajo, que requiere de gran esfuerzo mental y físico, y que es esencial para esta sociedad".

"Llevamos mucho tiempo organizadas, tanto en nuestros centros de trabajo como a nivel sectorial, por ello anunciamos que no vamos a permitir ninguna merma en nuestras condiciones laborales", han subrayado.