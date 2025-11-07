Trabajadores del parador de Olite se concentran por la negociación de un convenio "justo". - CSIF

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del parador de Olite se han concentrado este viernes frente al palacio en la localidad navarra -actualmente cerrado por reformas- para reclamar la negociación de un convenio "justo".

Esta concentración se enmarca en una movilización de trabajadores en el ámbito nacional "ante la falta de avances" en sus reclamaciones.

En un comunicado, los sindicatos UGT, CSIF y CCOO han señalado que, "con esta nueva acción", los trabajadores buscan "visibilizar la situación de abandono institucional y empresarial que arrastran desde hace más de cuatro años y antes de verse obligados a adoptar medidas más contundentes".

Tras una concentración celebrada a las puertas de las oficinas centrales de Paradores en Madrid y las "reiteradas peticiones" en redes sociales mediante un reto viral con los hashtags #PorUnConvenioDignoYa y #ParadoresGritaEnSilencio, reclamando un convenio "justo", los sindicatos han señalado que "la alta dirección de la empresa continúa sin mostrar prueba alguna para desbloquear esta situación y, de esta forma, alcanzar un acuerdo". "Su estrategia parece clara, dejar pasar el tiempo esperando que el conflicto se diluya y eludir su responsabilidad", han criticado.

Así, UGT, CSIF y CCOO han afirmado que "ante esta actitud, la plantilla ha decidido alzar de nuevo la voz". "Denuncian condiciones laborales precarias, salarios ridículamente insuficientes y una conciliación familiar inviable debido a la extrema flexibilidad, los turnos rotativos y, especialmente, el turno partido -el más habitual en el departamento de comedor y cocina- que normalmente se extiende durante cuatro horas por la mañana y tres horas y media por la tarde-noche, incluyendo fines de semana y festivos", han señalado.

Los sindicatos han destacado que "las reivindicaciones de la plantilla son claras" y consisten en "salarios justos con los que la plantilla pueda llegar a fin de mes y vivir dignamente, implantación definitiva y de una vez por todas del Plan de Pensiones, desarrollo profesional, estabilidad en el empleo, jornadas parciales mínimas garantizadas, mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, jubilaciones parciales, reducción progresiva de jornada y una planificación anticipada de turnos que permita una conciliación real".