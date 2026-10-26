Tráfico Navarra recomienda en una campaña conocer los efectos de los medicamentos antes de coger un vehículo

Imagen de la campaña - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno foral, a través de Tráfico Navarra - Nafarroako Trafikoa, pondrá en marcha este martes una campaña informativa para "concienciar a la población de la importancia de conocer si los medicamentos que toman tienen algún efecto en la capacidad de conducción, para así adoptar decisiones informadas y responsables antes de coger un vehículo".

La campaña 'Antes de arrancar, revisa tu medicación' ha sido presentada en rueda de prensa por la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Ejecutivo, Inma Jurío, quien ha estado acompañada por el director general de Salud, Antonio López, y el director del Servicio de Tráfico, José Javier Boulandier.

Desde hace dos décadas es obligatorio que todos aquellos medicamentos que puedan reducir la capacidad para conducir incorporen en el envase un pictograma de advertencia, que consiste en un triángulo rojo con un coche negro en su interior.

El objetivo del Departamento de Interior, con el lanzamiento de esta campaña, es que "haya un conocimiento generalizado de este pictograma por parte de la ciudadanía para que cualquier persona antes de empezar a tomar un medicamento observe siempre si aparece este pictograma en el envase y, en caso de que así sea, lea el epígrafe sobre conducción que aparecerá en el prospecto para conocer cuáles son los posibles efectos".

Este pictograma "no significa que esté prohibido conducir, sino que el medicamento tiene unos efectos en la conducción que aparecen de forma detallada en el prospecto y que es fundamental conocer antes de coger un vehículo".

Igualmente, la campaña anima a consultar con los profesionales sanitarios siempre que se tenga alguna duda al respecto o se desee ampliar la información que aparece en el prospecto.

En definitiva, tal como ha puesto de relieve la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, lo que se pretende con esta campaña es que la población "tome conciencia de los riesgos asociados entre conducción y medicamentos para que, sin abandonar los tratamientos médicos, pueda decidir con información y de manera responsable si debe o no coger un vehículo y no poner en riesgo su seguridad ni la de los demás".

Por tanto, esta campaña se enmarca en la labor de divulgación y educación vial que desarrolla el Servicio de Tráfico del Gobierno de Navarra con la asunción de la competencia, para que la Comunidad foral "cuente con conductores y peatones que cada vez estén más comprometidos con la seguridad vial".

Por su parte, el director general de Salud ha explicado que, "en general, la población conoce y es consciente de que el alcohol y otras drogas inciden drásticamente en el número de accidentes de tráfico que, por desgracia, se producen en las carreteras". Sin embargo, "no es tan consciente de que muchos medicamentos de uso habitual inciden también en la capacidad para conducir y que están detrás de mucha accidentabilidad".

López ha insistido en que todos los fármacos, en su prospecto, avisan de si es necesario o no tomar precauciones en cuanto a la conducción o manejo de maquinaria peligrosa y "es importante que esto se tenga en cuenta por parte de la sociedad".

En cuanto a los principales fármacos que pueden afectar a la conducción, López ha indicado que los que mayor impacto negativo tienen son los que provocan sedación, pérdida de reflejos, menor coordinación y somnolencia: antihistamínicos, antidepresivos, antipsicóticos, analgésicos opioides, antiepilépticos y antiparkinsonianos, muchos antigripales y anticatarrales y colirios y fármacos oftálmicos.

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en colaboración con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico, elabora anualmente la memoria sobre los 'Hallazgos Toxicológicos en Víctimas Mortales de Accidentes de Tráfico'.

De acuerdo con la memoria de 2025, que fue publicada el pasado mes de julio, el 49,9% de los conductores fallecidos en todo el país el año pasado en accidentes de tráfico y sometidos a autopsia y análisis toxicológico dieron positivo en alcohol, drogas y/o psicofármacos. En concreto, los resultados toxicológicos fueron positivos a los psicofármacos en un 17% del total de conductores fallecidos.

DOS SEMANAS DE DIFUSIÓN

El director del Servicio de Tráfico del Gobierno de Navarra ha explicado que la campaña 'Antes de arrancar, revisa tu medicación' se difundirá en diferentes soportes a lo largo de las dos próximas semanas.

Dado que "cualquier persona puede en algún momento tomar un medicamento que afecte a su capacidad para conducir", el objetivo es que la campaña "llegue a la mayor parte de la población navarra" y por ello se difundirá en radios generalistas; Navarra Televisión; cerca de una veintena de revistas locales; marquesinas de Pamplona y comarca, Estella-Lizarra y Tafalla y mupis digitales de Pamplona y comarca y de la estación de Tudela.