El Transporte Urbano Comarcal registró 45,7 millones de viajes en 2025, un 0,6% menos que el año anterior

Archivo - Imagen de una villavesa circulando por Pamplona - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Transporte Urbano Comarcal (TUC) registró el año pasado 45.759.260 viajes, según el balance provisional de dicho servicio, un descenso del 0,6% respecto al año anterior, cuando se registraron 46.070.858 viajes. Una reducción que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona atribuye a los paros y jornadas de huelga por parte de la plantilla de TCC convocados desde el mes de febrero hasta el pasado diciembre.

No obstante, la entidad destaca que la cifra está "muy cercana al máximo histórico" registrado en 2024 "gracias a que se mantuvieron las rebajas de las tarifas a personas usuarias habituales y especialmente a la implantación de la Tarifa Infantil que desde el mes de julio permite viajar gratis en las villavesas a los menores de entre 5 y 14 años".

En un comunicado, el presidente de la Mancomunidad, David Campión, ha asegurado que "no hay duda de que en un escenario sin huelga habríamos vuelto a batir el récord de viajeros, tal como ha pasado en otras ciudades de nuestro entorno. Las rebajas de tarifas son un estímulo fundamental, pero no podemos olvidar que tenemos una red de transporte muy completa, y seguimos trabajando para que la calidad del servicio sea la mejor posible".

El número de personas transportadas por las líneas diurnas fue de 44.590.338 (el 97,45% del total), con un descenso del 0,8% respecto al año anterior. En 2025 las líneas más utilizadas fueron la línea 4 (Barañáin - Villava) con 8.950.533 viajes; la línea 16 (Aizoáin - Noáin - Beriáin) con 4.183.568; la línea 7 (Villava - Txantrea - Barañáin) con 4.060.054 y la línea 18 (Urb. Zizur Mayor - Sarriguren) con 3.711.868. Las líneas que más crecimiento experimentaron fueron la L14, L24, L25 y L19 (todas ellas por encima del 5%).

Desde la MCP han destacado que en 2025 "se continuó con las mejoras en los vehículos y la tecnología". Asimismo, se incrementaron los tiempos de expedición de las líneas L5, L10 y L18 en sábados, así como en la L4 y L16 en festivos. También se puso en marcha una mejora del servicio en hora punta de los días laborables de la línea 18; no obstante, su resultado "no ha sido el esperado y se está revisando".

El número de personas viajeras en las líneas nocturnas fue de 1.167.937 (el 2,55% del total), con un incremento del 3% respecto al año anterior. Las más utilizadas fueron la N7 (P. Sarasate - S. Jorge - Txantrea - Baja Navarra) con 256.676 viajes; la línea N5 (Cortes de Navarra - Huarte) con 176.298 viajes y la línea N2 (Pza. Merindades - Barañáin) con 162.045 viajes.

El incremento de uso del servicio nocturno "se ha debido en gran medida a las mejoras introducidas en septiembre de 2024", provocando un importante crecimiento en las líneas N1, N8 y N9, además de las seis nuevas líneas que se crearon entonces (N11 a N16) que dan servicio a diferentes barrios y núcleos de la Comarca (Nuevo Artica, Artiberri, Santa María la Real, Cizur Menor, Olloki, Arre, Cordovilla y Artica).

El número total de personas viajeras durante las fiestas de San Fermín fue de 1.574.229, lo que supone un descenso del 22% respecto al mismo periodo del año 2024, "motivado por la huelga indefinida del transporte que afectó a todas las jornadas del 6 al 14 de julio".

LOS INGRESOS POR TARIFAS ASCIENDEN UN 8%

La recaudación por tarifas neta (sin IVA) abonada por los viajeros durante este periodo -pendiente de ajuste por periodificación de los ingresos por abonos temporales- fue de 14.743.402 euros, lo que supuso un incremento del 8% respecto al año anterior. En ambos años se aplicó la misma reducción transitoria de tarifas del 50% a personas usuarias habituales. No obstante, a partir de julio de 2025 se sumó la gratuidad de la Tarifa Infantil y la rebaja del resto de tarifas pasó a ser del 40%, excepto para el abono joven 30 días en que se mantuvo el 50%.

Las tarifas más utilizadas en 2025 fueron el monedero general (37,7% la tarifa especial B para personas mayores de 65 años (11,3%) el abono joven 30 días (10,1%) y la tarifa de transbordo (8,5%). En cuanto a la nueva tarifa infantil, de la que se han emitido 28.165 tarjetas personalizadas, su uso en la actualidad representa aproximadamente el 6% del conjunto de títulos.

El precio que ha tenido la tarifa más utilizada -el monedero general- durante el segundo semestre de 2025 ha sido el mismo (0,50 euros) que el que tenía en el año 2008, "cuando el incremento de precios desde entonces ha sido casi del 40%", ha resaltado la MCP.

DESCIENDE LA SATISFACCIÓN CIUDADANA

En el último cuatrimestre de 2025 se realizó el estudio de satisfacción anual del Transporte Urbano Comarcal, en el que la valoración global del servicio fue de 7,3, frente al 7,8 de 2024.

La Mancomunidad valora este descenso dentro del contexto de la huelga, "cuyo impacto continuado a lo largo de 10 meses, sin duda influye en la percepción de calidad de la ciudadanía". En este sentido, David Campión ha afirmado que "a pesar del descenso en la valoración global, el servicio sigue teniendo una buena percepción en las personas usuarias, destacando aspectos como la seguridad o la accesibilidad, cuya valoración se sitúa por encima del 8".

No obstante, y más allá del efecto de la huelga en la valoración, sostiene que "el incremento de viajeros tiene también un impacto en la valoración de aspectos como el confort o la oferta de servicio, dado que hay más personas utilizando simultáneamente los autobuses, a lo que debemos responder con aumento de flota y con ampliaciones y mejoras en el servicio, como las que se tratan en el grupo de trabajo de expediciones".

En este sentido, añade que "el aumento sostenido de la demanda del Transporte Público no solo puede atenderse con cambios en la provisión del servicio, sino que también hace patente la necesidad de un salto cualitativo en la Comarca, tanto en un urbanismo que favorezca al Transporte Colectivo, como en financiación para ampliar líneas y medios".

16 BUSES IMPULSADOS POR GAS NATURAL

En el mes de julio el servicio de Transporte Urbano Comarcal incorporó diez nuevos autobuses propulsados por gas natural comprimido (GNC) con Garantía de Origen Renovable (GdO), todos ellos rígidos, con 12 m de longitud. La compra de estos vehículos fue adjudicada en septiembre de 2024. Cada autobús supuso un coste de 364.750 euros (sin IVA), por lo que el total de la adquisición ascendió a 3.647.500 euros (sin IVA).

Posteriormente, en diciembre el servicio sumó otros seis autobuses también rígidos y propulsados por gas natural comprimido (GNC) con Garantía de Origen Renovable (GdO). La compra de estos seis vehículos fue adjudicada en mayo de 2025 dentro del programa de renovación de flota inicialmente prevista para los años 2026 y 2027. Se consiguió adelantar para su entrada en operación en 2025 con el objetivo de dotar a la flota del número de vehículos necesarios para adecuarse a la demanda. Cada autobús supuso un coste de 394.400 euros (sin IVA), por lo que el total de los seis vehículos ascendió a 2.366.400 euros (sin IVA).

Desde 2006 el número de villavesas ha pasado de 127 hasta las 169, lo que ha supuesto un crecimiento del 33%. También ha crecido el número de kilómetros realizado por los buses, pasando de los 6,76 millones de 2006 a los 8,16 millones estimados para 2025, lo que ha significado un incremento del 20,8%. La proporción de flota "más sostenible" es del 78,1%. El 39,1% de los autobuses son clasificados como "limpios" en emisiones.

SIETE NUEVAS LICENCIAS DE TAXI

En relación con el servicio de Taxi, en 2025 se otorgaron siete nuevas licencias 'Eurotaxi'. Dos de estas licencias se incorporaron ya en 2025, lo que permitió alcanzar el número 330 licencias totales, de las cuales 38 son licencias adaptadas para personas en silla de ruedas, un 11,5%, "uno de los porcentajes más altos del Estado". Las otras cinco licencias fueron adjudicadas provisionalmente y tienen de plazo para incorporarse hasta el 31 de marzo de 2026.