Los transportistas protestan contra el "ninguneo" al sector y seguirán movilizándose para que el Gobierno les "escuche"

Han decidido convocar para el 8 de noviembre una "gran camionada"

PAMPLONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones del transporte de mercancías por carretera de Navarra Tradisna e Hiru se han concentrado este lunes en Cordovilla, en la avenida de Zaragoza, para protestar contra el "ninguneo" al que consideran que el Gobierno de Navarra está sometiendo al sector y para reclamar que se les "escuche".

Las transportistas protestan, entre otras cosas, por la implantación de peajes al tráfico pesado en vías de alta capacidad de Navarra y por las condiciones fiscales, que, según han señalado, hacen que Navarra sea la Comunidad en la que más impuestos paga el sector.

Ignacio Ezcurra, gerente de Tradisna, ha mostrado su rechazo "a la imposición de los peajes porque es una medida discriminatoria". "Si el mensaje es que quien paga usa, debería ser generalista, pero solo se imponen los peajes al transporte pesado, con lo cual, es discriminatorio, porque lo usan todos los ciudadanos", ha señalado.

En cuanto a la fiscalidad, Ezcurra ha afirmado que Navarra es la Comunidad en la que "más impuestos se pagan de todo el Estado". "No entendemos que teniendo los tributos transferidos, no se actúe para favorecer la competitividad del transporte", ha indicado, por lo que ha reclamado "una tributación justa y equiparable a cualquier otro territorio para competir en igualdad de condiciones".

También se ha referido el representante de Tradisna a la situación de las infraestructuras, para señalar que Navarra es la Comunidad que "más siniestralidad tiene en carretera en toda España". "El III Plan Director de Carreteras debería estar ejecutado en 2016. Lleva un retraso de diez años", ha señalado.

Así, ha acusado al Gobierno foral de someter al "abandono" al sector. "Les hemos expuesto las medidas detalladas para el sector. Ni nos escuchan ni nos llaman, absolutamente nada. Pretendemos que la herramienta de trabajo sea el diálogo, pero si ellos no tienen el diálogo como herramienta de trabajo, ni nos escuchan, ni nos citan, automáticamente lo que hacen es imponer", ha criticado.

Por ello, los transportistas han decidido convocar para el 8 de noviembre una nueva movilización, una "gran camionada" de la que todavía no han decidido los detalles.

Además, Ignacio Ezcurra ha criticado que, para la movilización de este lunes, la Delegación del Gobierno en Navarra no les ha autorizado a realizar un corte de la carretera. "Hicimos una petición de corte de carretera el 2 de octubre. En función de la ley de derecho de reunión, la Delegación del Gobierno en Navarra tiene tres días para contestar y contestó al octavo día. Incumplen los plazos, incumplen la ley, con tal de volver a ningunear al sector", ha censurado. A pesar de ello, los transportistas sí han realizado algunos cortes de tráfico, según ha explicado Ezcurra.