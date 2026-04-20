Trasladada al HUN una peregrina herida en Zuriain

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una peregrina de nacionalidad francesa de 23 años ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra (HUN) al resultar herida en Zuriain.

Según han informado desde la Guardia Civil, la mujer ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra para la realización de pruebas radiológicas.

La actuación se enmarca en el dispositivo de protección y atención al peregrino que la Guardia Civil mantiene en el Camino de Santiago a su paso por Navarra, a través de la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP).

Durante el fin de semana se han llevado a cabo además otras actuaciones de auxilio, una de ellas en el kilómetro 14 de la N-135, en la localidad de Larrasoaña, donde dos peregrinas, madre e hija de nacionalidad alemana, han sido auxiliadas tras sufrir una de ellas problemas de cadera.

Estas intervenciones forman parte de la labor preventiva, asistencial y de acompañamiento que desarrolla la Guardia Civil en el Camino de Santiago.