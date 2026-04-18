Trasladado en helicóptero un ciclista tras sufrir una caída en Urraúl Alto

Archivo - Un helicóptero de emergencias del Gobierno de Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 48 años ha tenido que se evacuado este sábado en helicóptero tras sufrir una caída a la altura del punto kilométrico 19,9 de la NA-2100, en el término municipal de Urraúl Alto.

El aviso del accidente se ha recibido a las 10.36 horas y hasta el lugar se ha movilizado un equipo médico, un helicóptero medicalizado, un ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El herido, un varón de 48 años, sufre politraumatismos de pronóstico reservado y ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra.