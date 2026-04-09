Trasladado en helicóptero al HUN tras sufrir una indisposición cardiaca en la NA-137

PAMPLONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras sufrir este jueves una indisposición cardiaca en la carretera NA-137.

Según han informado desde la Guardia Civil, el suceso ha tenido lugar a la altura del punto kilométrico 33, sobre las 13.30 horas. Efectivos de la Guardia Civil del puesto de Isaba, han colaborado con los servicios sanitarios en la intervención.

Los agentes han regulado y cortado el tráfico para facilitar la actuación de los equipos médicos y "garantizar una intervención rápida y segura". Asimismo, han prestado cobertura durante el traslado del paciente.