Trasladado al HUN tras sufrir una salida de vía en Artica

PAMPLONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 25 años ha resultado herido este sábado por la mañana tras sufrir una salida de vía con vuelco a la altura del punto kilométrico 2,7 de la NA-9101, en el término municipal de Artica.

El aviso del accidente vial se ha recibido a las 8.06 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Trinitarios, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN) donde ha quedado ingresado con policontusiones de pronóstico reservado.