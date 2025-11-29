Trasladado al HUN tras sufrir una salida de vía en Artica

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra.
Publicado: sábado, 29 noviembre 2025 9:49

   PAMPLONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 25 años ha resultado herido este sábado por la mañana tras sufrir una salida de vía con vuelco a la altura del punto kilométrico 2,7 de la NA-9101, en el término municipal de Artica.

   El aviso del accidente vial se ha recibido a las 8.06 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Trinitarios, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

   El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN) donde ha quedado ingresado con policontusiones de pronóstico reservado.

