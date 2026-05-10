Un trasladado por inhalación de humo en un incendio en la cocina de un bar de San Adrián

Archivo - El afectado ha sido trasladado al Hospital de Calahorra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 28 años años ha sufrido este domingo una intoxicación por inhalación de humo como consecuencia de un incendio en la campana de la cocina de un bar en la localidad de San Adrián.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 10.47 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Lodosa, una ambulancia de Soporte Vital Básico en prevención y la Policía Local.

El afectado, un varón de 28 años, es un trabajador del local. Ha sido trasladado al Hospital de Calahorra con síntomas de inhalación de humo con pronóstico reservado.

Los bomberos han extinguido rápidamente el fuego que, sin embargo, ha producido mucho humo. Los bomberos continúan haciendo labores de ventilación del local en estos momentos. El hombre trasladado es un trabajador del bar.