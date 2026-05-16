Trasladado tras salirse de la vía y dar vueltas de campana en Irurtzun

Archivo - Imagen de la sala del 112 - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 32 años ha resultado herido con pronóstico reservado en la madrugada de este sábado tras sufrir una salida de vía con vuelta de campana a la altura del punto kilométrico 113,7 de la A-15, en sentido San Sebastián, en el término municipal de Irurtzun.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 3.12 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El herido, un varón de 32 años, ha sufriro un traumatismo craneoencefálico y una herida en la mano de pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.