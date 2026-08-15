Trasladados al HUN los menores atendidos en La Rioja tras la nube de cloro en Viana

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

Dos han sido dados de alta de observación de Urgencias y un tercero ha pasado a planta desde la UCI y evoluciona favorablemente

PAMPLONA/LOGROÑO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los tres menores trasladados al Hospital San Pedro de Logroño este viernes tras el incidente de las piscinas de Viana fueron trasladados anoche al Hospital Universitario de Navarra (HUN).

Los pacientes de 4 años y 9 años han sido dados de alta de observación de Urgencias donde han pasado la noche estables, informan desde el Departamento de Salud del Gobierno foral.

Por su parte, el paciente de 6 años ha sido dado de alta en la UCIP (UCI Pediatrica), ha pasado a planta de hospitalización convencional y su evolución es favorable.

Once personas, tres de ellas niños, se vieron afectadas este viernes por una nube de gas cloro en el Complejo Deportivo Municipal de Viana. Seis personas fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios y otras cinco personas evaluadas, tratadas y dadas de alta in situ.

En concreto, se trasladaron al Hospital San Pedro de Logroño a dos niños con pronóstico reservado, un niño con pronóstico leve y un adulto con pronóstico leve. Al Hospital de Calahorra se evacuó a un adulto con pronóstico leve, y al Hospital García Orcoyen de Estella a otro adulto con pronóstico leve.

Tal y como han informado fuentes del Gobierno riojano, los adultos han sido dados de alta y los niños han sido trasladados a Pediatría del Hospital Universitario de Navarra.

El aviso del suceso se recibió a las 17.41 horas y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de Lodosa, una ambulancia de soporte vital avanzado, 4 Ambulancias de soporte vital básico, equipo médico de Viana, equipo médico de Los Arcos, Policía Foral, Guardia Civil -encargada de las diligencias-, técnicos de Protección Civil, bomberos de Logroño y una ambulancia de soporte vital avanzado de SOS La Rioja.