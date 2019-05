Una treintena de estudiantes participan en la UPNA en un seminario de innovación y experiencias empresariales

Publicado 20/05/2019 18:46:38 CET

PAMPLONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha clausurado el XXIV Seminario de Innovación y Experiencias Empresariales, una iniciativa para fomentar el espíritu emprendedor organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a través de la Fundación Universidad-Sociedad.

En esta edición, han participado un total de 28 estudiantes de grado y máster, que han mantenido diversos encuentros con profesionales del mundo empresarial, entre otras actividades.

El acto de clausura ha contado con la presencia de Eduardo Prieto Iglesias, árbitro profesional de fútbol de Primera División masculina y de VAR (videoarbitraje) y titulado en Ingeniería Técnica Industrial (especialidad, Mecánica) por la UPNA, donde actualmente cursa el Máster en Ingeniería en Tecnologías Industriales.

El colegiado pamplonés, que trabajó durante ocho años como ingeniero en Gamesa y es árbitro de fútbol desde hace 22 años, ha pronunciado una conferencia titulada 'Toma de decisiones en escenarios de adversidad'.

La ceremonia de clausura ha sido presidida por Cristina Bayona Sáez, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento, y Javier Merino Díaz de Cerio, profesor del Departamento de Gestión de Empresas, investigador del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics) y director académico del seminario.

Entre los ponentes de esta edición, se encuentran Nora Alonso Casajús, fundadora y primera ejecutiva de Iden Biotechnology; Ernesto Bravo Villamayor, fundador y primer ejecutivo de Familiados; Pablo Frauca Echandi, responsable de marketing y de desarrollo de nuevos negocios en el Grupo La Información; Javier Lázaro Goicoechea, gerente de SIC Lázaro, y Amaia Zabaleta Sainz de Ugarte, 'investment associate' en el área de Venture Capital de Repsol, ha destacado la UPNA en una nota.

El Seminario de Innovación y Experiencias Empresariales, que consta de charlas-coloquio con profesionales del mundo empresarial y un trabajo final, organiza encuentros entre universitarios y dirigentes empresariales de diversos sectores que han destacado por su carácter innovador y su aportación al tejido empresarial. Tiene como objetivo fomentar el espíritu emprendedor en la comunidad universitaria al crear un lugar de encuentro entre estudiantes de diferentes titulaciones y responsables de empresas.

El alumnado que ha participado en este seminario procede de tres titulaciones de grado (Administración y Dirección de Empresas o ADE, Economía e Ingeniería en Tecnologías Industriales) y de una de máster (Dirección de Empresas).