Tres detenidos en Pamplona por irrumpir armados en la habitación de un varón, agredirle y robarle 200 euros

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres varones de 31, 30 y 22 años han sido detenidos esta semana en Pamplona por introducirse armados con navajas en la habitación de un varón y propinarle una paliza para robarle 200 euros.

Según han informado desde la Policía Foral, se les imputan delitos de allanamiento de morada, lesiones y robo con violencia e intimidación. La víctima requirió asistencia sanitaria en un centro médico y solicitó medida de alejamiento.

En total, la Policía Foral ha abierto diligencias esta semana a 26 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

Por delitos contra las personas han sido detenidas siete personas, seis de ellas en la capital navarra. En Pamplona (Puente del Vergel) han sido detenidos dos hombres por quebrantar una medida de alejamiento respecto de otros varones con los que compartían un inmueble ocupado en Aranzadi. Se trata de una actuación realizada de forma conjunta con Policía Municipal dentro del dispositivo de control de bandas.

En un salón de juego del barrio de la Milagrosa se produjo una pelea entre varias personas, una de las cuales tenía prohibida la entrada al local. Fue detenido por desobediencia grave.

En Tudela se investiga a un joven de 26 años por un delito de amenazas y de odio, después de haber difundido a través de redes sociales una fotografía del interior de la comisaría de Policía Foral con texto "presuntamente delictivo".

Por requisitorias judiciales hay seis personas detenidas, de las que tres han ingresado en prisión. En Pamplona se practicaron tres detenciones: una mujer y un hombre reclamados por juzgados penales de la capital, y otra mujer en la Plaza de la Cruz con orden de ingreso en prisión. En Ribaforada y Estella-Lizarra se produjeron otras dos detenciones por órdenes de ingresar en la cárcel, y en Huarte un varón reclamado por el Juzgado de Aoiz.

Cinco varones han sido detenidos por delitos relacionados con violencia contra la mujer en distintas localidades.

Por delitos contra el patrimonio han sido detenidas cuatro personas. En Tudela, un varón de 21 años por un delito de daños en una motocicleta que tiró al suelo (en actuación coordinada con Policía Local) y un hombre de 48 años por un robo con fuerza.

En Estella, tras una denuncia recogida en Policía Local, se detuvo a un menor de 15 años por el hurto de un patinete eléctrico que se encontraba candado en la vía pública. En Ribaforada, a requerimiento del aguacil de la localidad, fue detenido un varón de 32 años sorprendido in fraganti en el interior de un inmueble portando diferentes herramientas después de haber forzado una ventana en su acceso.

Y en coordinación con la Policía Local de Tafalla se ha detenido a un vecino de 42 años -con 19 antecedentes por hechos similares- tras robos con fuerza en dos vehículos de la localidad, a los que reventó las ventanillas para extraer de su interior prendas de abrigo y una cartera con 100 euros en metálico, respectivamente.

Por delitos contra la seguridad vial se han abierto diligencias a cuatro conductores. En Santesteban, durante un control de documentación en la N-121-A, se imputó a un conductor por conducir habiendo perdido todos los puntos del permiso. En Fontellas, por circular en sentido contrario 11 km en la A-68 con el carné retirado y triplicando tasa alcoholemia.

En Funes, un conductor fue interceptado careciendo de carné, y en Murchante un menor de 16 años tras colisionar contra un vehículo estacionado y abandonar el lugar (el propietario del vehículo dañado localizó en las proximidades un turismo azul con daños y restos de pintura roja, por lo que llamó a la Policía Foral).