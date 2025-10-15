Tres detenidos por sendos delitos de tráfico de drogas en un locutorio de Pamplona, en el HUN y en Sunbilla

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido recientemente a tres personas por la comisión de distintos delitos contra la salud pública, en actuaciones realizadas en un locutorio de Pamplona, en el Hospital Universitario de Navarra y en Sunbilla.

Patrullas de seguridad ciudadana, apoyadas por la unidad canina de la Policía Foral, han detenido al propietario de un locutorio de la Rotxapea durante un dispositivo habilitado en la inspección de este tipo de establecimientos. Se trata de un varón de 45 años, que ha sido detenido por un delito de tráfico de drogas.

En el registro, los policías encontraron en una estancia aparte una bolsita con 19,69 gramos de cocaína, 80 dosis de Ampicilina y 60 de Amoxicilina (medicación procedente de la India), 90 dosis de Diclofrenac (de procedencia dominicana), un bote con 'néctar del amor' (producto de venta ilegal en el país), además de 124 gramos de un polvo que según manifestaciones del propio detenido se trataría de "matarratas", una báscula de precisión y bolsitas de plástico preparadas para el menudeo. Se le intervinieron también 995 euros en el momento de la detención.

En Sunbilla, agentes de la comisaría de Elizondo han detenido a un hombre de 51 en un control rutinario de seguridad ciudadana que se realizaba en la N-121-A.

El vehículo controlado "desprendía un fuerte y característico olor a marihuana", por lo que los agentes procedieron a su registro, encontrando en el maletero, dentro de un túper y envuelto, un paquete con 400 gramos de cogollos de la mencionada droga.

Por último, en coordinación con personal de la seguridad privada del Hospital Universitario de Navarra, se ha detenido, también por un delito de tráfico de drogas, a un joven de 21 años al que encontraron semiinconsciente en el suelo en proximidades de la capilla.

Habría sufrido una posible agresión por parte de otro joven que huyó a la carrera. En el registro al joven herido, que no facilitó método de identificación ni domicilio conocido, se le requisaron 19 pastillas de éxtasis, por lo que fue detenido.

Los atestados resultantes de las diferentes actuaciones, instruidos por la Brigada de Policía Judicial Norte, han sido remitidos a los correspondientes juzgados de guardia de Pamplona.