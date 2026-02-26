Tres personas heridas tras una colisión en Berrioplano

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas de diversa consideración la tarde de este jueves tras una colisión entre un coche y un tractor en Berrioplano.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 18.22 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Trinitarios, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), una de ellas enfermerizada, una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra

El siniestro, una colisión frontolateral entre un coche y un tractor, ha tenido lugar a la altura del kilómetro 7,2 de la carretera N-240-A, en Berrioplano.

Los servicios de emergencia han trasladado a tres personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de un varón de 38 años, que ha sido trasladado en la ambulancia medicalizada enfermerizada con una contusión en el pecho de carácter reservado; un varón de 47 años, trasladado por la ambulancia básica con dolor cervical leve, y un varón de 48 años, trasladado por la ambulancia medicalizada con policontusiones de carácter reservado. El conductor del tractor y otros dos de los cinco ocupantes del coche han resultado ilesos.

Agentes de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.