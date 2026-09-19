Tres personas heridas por el frenazo brusco de una villavesa en Pamplona

Archivo - Imagen de archivo de una villavesa. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres pasajeros de un autobús urbano han resultado heridos este sábado después de que el vehículo hiciera un frenazo brusco en el cruce entre la calle Sadar con la calle Zolina, en Pamplona.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 13.04 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Avanzado enfermerizada y la Policía Municipal.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Pamplona a un varón de 89 años con un traumatismos craneoencefálico de pronóstico reservado; y una mujer de 49 años con una cervicalgia de carácter leve. Otra persona ha sido atendida en el lugar por una herida en el antebrazo.