Tres personas trasladadas tras una colisión en Corella

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido trasladadas la tarde de este lunes tras una colisión entre un coche y una furgoneta en la carretera NA-6920 en el término de Corella.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 19.22 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tudela, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico de la zona y patrullas de la Policía Local y de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra

El siniestro se ha producido cuando, por causas que investiga la Policía Foral, un coche y una furgoneta han colisionado a la altura del punto kilométrico 0,5 de la citada carretera.

Como consecuencia del siniestro, los servicios de emergencia han trasladado a tres personas, todos ellos varones, al Hospital Reina Sofía de Tudela. Una ambulancia de soporte vital básico ha trasladado a dos de ellos, uno de 21 años, que ha sufrido erosiones y una contusión en rodilla y otro de 25 años con una contusión en espalda, ambos con pronóstico leve. Por otra parte, la ambulancia medicalizada ha trasladado al tercer herido, de 32 años, con policontusiones de pronóstico reservado.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.