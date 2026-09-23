Tres trasladados tras un accidente de tráfico en Estella

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido trasladadas al Hospital García Orcoyen de Estella tras un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 1,6 de la carretera NA-122, en Estella, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 8.40 horas y ha consistido en la colisión por alcance de dos vehículos. Como consecuencia, han sido evacuados, un varón de 35 años con dolor torácico, un hombre de 81 años con dolor de cuello y cefalea y una mujer de 82 años sin lesiones aparentes para revisión.

Al lugar se han desplazado bomberos del parque de Estella, una ambulancia SVA, otra ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral.