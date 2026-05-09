Tres trasladados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Olite

Un bombero prepara el camión de extinción de incendios. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres, de entre 45 y 76 años, han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra este sábado por la mañana tras inhalar humo en el incendio de una vivienda situada en la calle Ujué de Olite.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 11.22 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos de los parques de Tafalla y Peralta, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), un equipo médico y patrullas de la Policía Local.

El fuego, que ha comenzado aparentemente por un problema eléctrico, se ha propagado por el falso techo de la segunda planta de una vivienda unifamiliar situada en la calle Ujué de Olite. Ha afectado a la cubierta e inundado la vivienda de humo. Los bomberos han extinguido el incendio aproximadamente a las 12.30 horas, y, posteriormente, han realizado labores de saneamiento y ventilación que han finalizado sobre las 13.30 horas.

Los servicios de emergencia han trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, a tres varones de 45, 47 y 76 años, los tres afectados por inhalación de humo con pronóstico reservado.

Efectivos de la Policía Local instruyen las diligencias del siniestro.