Tudela celebra la Feria del Stock del 2 al 7 de marzo de 2026

PAMPLONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tudela acogerá del 2 al 7 de marzo una nueva edición de la Feria del Stock, un evento que reunirá a 54 comercios locales que ofrecerán su género de stock a las puertas de sus establecimientos, permitiendo a los ciudadanos acceder a productos a precios especiales.

Para facilitar la identificación de los comercios participantes, cada establecimiento estará decorado con globos, según ha explicado el Ayuntamiento de Tudela en una nota.

Los comercios que participarán son Amimet, Score (Jack&Jones), Peques y más, Zamarripa ópticos, Ana Ferrer, La nube de Claudia, Folder, Freshman, Kuroi moda juvenil, Dados moda infantil, Calzados Sando, Andrés Solana, Km.0bego, Casual-ity, Guisasola, Varonna, Calzados Arrondo, Murkas, Alcántara Piel, Kukis complementos, El dedal de Alicia, L'Arca, Andrea Tudela, Don Colchón y Sillón, Clemos, El portugués textil, Premamá Tudela, Pecas, Lúa, Perfumería Esencia, Ninfas, Tutoque, Ferretería El Arca de Noé SL, Papelería Técnica C. Sagasti SL, 42º latitud N., Rocio Cazorla, Ozzonne, Fiorenccia, Masai, Blanco colores, Obdulia, Fionna zapatos, Productos de peluquería EH, Calzados Aranda, Viveros Lahoz, Distrito14, Boys, Compro oro Goya, Gaouar, 23sneakers, Atleet, Maken, J&m y Calzados Sola.

El Ayuntamiento ha destacado que la Feria del Stock "se consolida como una cita imprescindible para los vecinos de Tudela y visitantes, fomentando el comercio local y permitiendo descubrir la amplia variedad de productos que ofrecen los establecimientos de la ciudad".