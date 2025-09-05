Tudela celebra en septiembre el programa de las Tres Culturas, con visitas guiadas y mercado medieval

La concejala de Turismo de Tudela, Irune García, presenta con los arqueólogos Juanjo Bienes y Óscar Sola el programa de las Tres Cultura y la carta-inventario de intervenciones arqueológicas en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

Tudela celebrará a lo largo del mes de septiembre el programa de las Tres Culturas 2025, que incluye visitas guiadas, conferencias, rutas históricas y el tradicional mercado medieval. El coste de las actividades asciende a 4.350 euros.

El programa ha sido presentado por la concejala de Turismo, Irune García, que ha estado acompañada por los arqueólogos Juanjo Bienes y Óscar Sola, responsables de la carta-inventario de intervenciones arqueológicas en el área urbana de Tudela, presentada también oficialmente este viernes.

Gracias a esta innovadora herramienta se han digitalizado y sistematizado las excavaciones realizadas en la ciudad desde los años 80, creando una base de datos de fichas normalizadas que recogen los principales restos descubiertos, tanto materiales como inmateriales.

En cuanto al programa de las Tres Culturas, hasta el 30 de septiembre se instalará un mural conmemorativo de la Jornada Europea de la Cultura Judía en la fachada del Museo Muñoz Sola. Los ciudadanos podrán participar en la creación de un mosaico digital compartiendo sus fotos con el mural.

Los días 6, 13, 20 y 27 de septiembre, a las 11 y 18 horas, habrá rutas históricas por Tudela, con entrada en la Torre Monreal, Casa del Almirante y Palacio de San Adrián.

El 7 de septiembre a las 12 horas habrá una visita guiada al yacimiento del Cerro de Santa Bárbara, a cargo de Mikel Martínez Calvo.

Los días 7, 14, 21 y 28 de septiembre, a las 11 horas, habrá nuevas sesiones de la Ruta histórica por Tudela.

El programa incluye tres conferencias. Así, el 9 de septiembre a las 19 horas Juanjo Bienes y Óscar Sola hablarán en la Casa del Almirante sobre 'Carta Arqueológica: un proyecto de herramienta digital'. El 10 de septiembre a las 19 horas Juanjo Bienes ofrecerá la conferencia 'Una vida dedicada a la arqueología de Tudela'. Finalmente, el 11 de septiembre, a las 18.30 horas, Javier Zafra hablará sobre 'Gastro simbología: el libro que escribieron las mujeres sefardíes', que incluirá cata de vino kosher y pincho sefardí.

Los días 12, 13 y 14 de septiembre se celebrará el mercado medieval de las Tres Culturas, con ambiente histórico y actividades para todos los públicos.

La Carta Arqueológica de Tudela es un inventario digital que permite explorar el patrimonio arqueológico descubierto en la ciudad desde la década de 1980. Tras más de cuarenta años de intervenciones, se ha hecho indispensable catalogar y contextualizar estos hallazgos.

El resultado es una herramienta digital innovadora que facilita el acceso, a través de una aplicación informática y un visor cartográfico basado en un Sistema de Información Geográfica (SIG), a los datos más relevantes de cada excavación, como información administrativa, descripción de restos, evidencias por periodos históricos, fotografías, planos y documentación asociada.

La carta-inventario incluye 95 intervenciones arqueológicas y ofrece un registro de los materiales más significativos hallados: cerámicas, metales, vidrio, piedra y otros. Se han catalogado 368 piezas, de las cuales entre 30 y 40 se han documentado en modelos 3D, lo que permite la creación de un 'museo virtual' accesible tanto para investigadores como para la ciudadanía.

Esta carta-inventario cuenta con una inversión total de 85.024 euros (IVA incluido) y está cofinanciada por el Fondo de Desarrollo Rural de la Unión Europea (FEADER) en un 45% y por el Gobierno de Navarra en un 55%, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Rural LEADER-PEPAC en Navarra 2023.