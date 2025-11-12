Tudela celebra la XIII edición de 'Inverdura' del 21 de noviembre al 28 de febrero

Irune García, concejala de Turismo de Tudela, y José María Pejenaute, presidente de la Federación de Sociedades Gastronómicas El Hortelano, en la presentación de 'Inverdura'. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tudela celebrará entre el 21 de noviembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026 la XIII edición del programa 'Inverdura', que incluirá cenas temáticas, talleres familiares, catas, pasacalles, degustaciones populares, exposiciones, rutas históricas y concursos gastronómicos y fotográficos

En la presentación han participado Irune García, concejala de Turismo de Tudela, y José María Pejenaute, presidente de la Federación de Sociedades Gastronómicas El Hortelano, entidad organizadora de estas jornadas con la colaboración del Ayuntamiento y diversas entidades culturales.

'Inverdura' se desarrollará con el lema 'Un trip gastronómico por la historia y la cocina de las verduras de invierno de Tudela'.

Entre las actividades más destacadas figuran 'El Secreto de la Noche Inverdura' (21 de noviembre), una experiencia gastronómica en un espacio sorpresa; una degustación popular de pinchos de verdura (29 de noviembre) con la participación de las sociedades gastronómicas de Tudela, o cenas populares y menús especiales en restaurantes locales como Remigio, Topero, Iruña, Treintaitrés o La Parrilla.

También habrá talleres infantiles y familiares, como 'La cesta de Caperucita' o 'Pinta tu tote bag'; actividades culturales en el Tudela Green Temple, con música, vino, coctelería, exposiciones y degustaciones, y concursos gastronómicos y de fotografía, que culminarán en febrero con el IV Concurso Nacional del Pincho de Verduras de Tudela.

Durante estos meses, los principales restaurantes de Tudela ofrecerán menús 'Inverdura', elaborados con productos de temporada de la huerta tudelana, y se mantendrán abiertas las rutas históricas y culturales por los principales palacios y museos de la ciudad.

Irune García ha destacado que 'Inverdura' es "más que un programa, es una forma de celebrar nuestra tierra, nuestra huerta y nuestra manera de compartir la mesa". "Invitamos a toda la ciudadanía y visitantes a participar, disfrutar y hacer de Tudela, una vez más, la capital de la verdura también en invierno", ha señalado la concejala de Turismo.