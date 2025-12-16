Tudela presenta un requerimiento ante el Gobierno de Navarra para que derogue la autorización para la planta de fangos

Archivo - El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha presentado un requerimiento ante el Gobierno de Navarra, previo a la interposición del recurso contencioso, para que "en el plazo legalmente establecido, derogue, revoque o archive" la resolución del pasado 5 de noviembre por la que "mediante una maniobra exprés, inédita en este tipo de tramitaciones administrativas", se concedía la Autorización Ambiental Integrada y la autorización de actividad en suelo no urbanizable a favor de Nilsa para llevar a cabo su proyecto de planta de fangos y biogás en Tudela.

Según ha explicado en rueda de prensa el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, "nuestro objetivo no es la confrontación, pero tampoco la sumisión ante una iniciativa planteada como un trágala, que consideramos que atenta directamente contra los intereses de Tudela y de los tudelanos". En este sentido, ha criticado "el oscurantismo, la falta de transparencia, la deslealtad institucional y las continuas mentiras y engaños por parte del Gobierno de Navarra y de la empresa Nilsa".

Toquero ha remarcado que el Gobierno de Navarra, que "en su momento nos aseguró que Tudela entraba dentro de la moratoria para este tipo de instalaciones" aprobada por el Parlamento de Navarra el 30 de octubre, "pisó el acelerador para agilizar, en apenas 72 horas, todos los trámites, incluido el de audiencia a Nilsa", para que la Autorización Ambiental Integrada, "que según nos dijo cinco días antes, con un fin de semana doblemente festivo de por medio, todavía no estaba hecha", estuviera lista "antes de que la nueva ley se publicara en el Boletín Oficial de Navarra, cosa que ocurrió el 13 de noviembre, y el proyecto de Tudela quedara así fuera de la moratoria".

A su juicio, es "evidente" que tanto la directora general de Medio Ambiente como el consejero "recibieron instrucciones claras y precisas para que hicieran lo que hubiera que hacer con tal de que" en Nilsa "no vieran alterados sus planes de traer a Tudela cerca de la mitad de los lodos fecales que se generan en la Comunidad foral con el fin de poner en marcha su planta de biogás".

Una "jugada infame y desleal en línea con la actitud que Nilsa y el Gobierno de Navarra han mostrado hacia este Ayuntamiento, a partir de una interpretación libre y a su propia conveniencia del régimen de cooperación entre ambas administraciones". "Dicho de otro modo, y ese es el principal argumento por el que creemos que el Gobierno de Navarra debe anular esa Autorización Ambiental Integrada aprobada a contrarreloj, no existe ningún acuerdo o convenio, ni con el Ayuntamiento, ni con la Junta Municipal de Aguas, que se pueda enmarcar en el actual régimen de cooperación", ha añadido Toquero.

Según ha apuntado, el Plan Director vigente "no dice en ningún caso, como se pretende hacer ver en el proyecto técnico de Nilsa, que la construcción de una planta centralizada de fangos que trate los lodos producidos en el sur de Navarra sea uno de los asuntos más importantes incluido en el mismo".

"La instalación que se pretende implantar en Tudela, con calzador si es preciso, no constaba cuando se redactó el proyecto en el Plan Director del Ciclo del Agua de Uso Urbano (2019-2024), al igual que tampoco constaba la ampliación de la EDAR para la gestión de lodos", ha subrayado Toquero.

A su juicio, "estamos ante un cúmulo de despropósitos, fruto de la improvisación y la impunidad con la que actúan algunos, que convierte en una insultante muestra de cinismo el uso como escudo de un régimen de cooperación con esta casa, que Nilsa y el Gobierno de Navarra han retorcido e interpretado a su antojo, despreciando en todo momento lo que el Ayuntamiento tuviera que decir al respecto".

"Y la ley es clara: no se pueden desarrollar instalaciones que no estén previstas expresamente en los instrumentos de planificación y que no cuenten con la debida autorización por parte del titular, es decir, del Ayuntamiento de Tudela en este caso", ha continuado.

Según Toquero, Nilsa y el Gobierno de Navarra, "jugando a hechos consumados, intentan un paseo militar sobre las competencias de este Ayuntamiento y el interés de los tudelanos". "No les importa omitir información y proyectar sombras donde debiera haber luz. Por no importarles, no les importa mentir y de hecho lo siguen haciendo", ha subrayado.

Toquero ha añadido que la directora general "me ha acusado recientemente de no decir la verdad cuando aseguré que ella misma nos había confirmado que Tudela entraba en la moratoria". "Ha estado callada durante un mes para finalmente aparecer diciendo que ella no conocía la resolución final que se había aprobado en el Parlamento foral cuando habló conmigo y con parte de mi equipo", ha criticado.

Para Toquero, "reconocer semejante frivolidad cuando de su Dirección General depende la tramitación de estos expedientes daría ya pie a exigir responsabilidades políticas, que no dudaremos en pedirle cuando llegue el momento, no sólo a ella, sino a quienes desde otros despachos han tardado semanas en preparar una coartada insostenible".

Toquero ha acusado a la directora general de "mentir" al afirmar que la Autorización Ambiental Integrada "se tramitó con total normalidad, lo cual insulta la inteligencia de cualquier persona que sepa lo que es mover un expediente en la administración pública". "En el caso de Nilsa fueron apenas tres días, tal y como ya hemos podido demostrar. A ver cuántas otras empresas, públicas o privadas, en una tramitación similar han tenido la misma suerte", ha apuntado.

En este sentido, ha emplazado a la directora general a "defenderse en los tribunales" si "si se siente difamada por mi acusación", pero "que una directora general mienta para favorecer a una de las partes en litigio es motivo suficiente para ratificarme en lo que les dije hace unas semanas: el Gobierno de Navarra que preside María Chivite no es de fiar y es muy difícil trabajar con un gobierno en el que has perdido la confianza".

Tras destacar la "voluntad clara" del Ayuntamiento de Tudela "de zanjar este asunto y no ir a más", Toquero ha remarcado que el objetivo de este requerimiento, presentado "de forma previa y preceptiva", es reclamar al Gobierno de Navarra que "anule, derogue o archive una Autorización Ambiental Integrada, que nunca debió ser concedida".

"Advertimos igualmente de la necesidad de suscribir, en su caso, un nuevo acuerdo o convenio de cooperación que regule las relaciones del Gobierno de Navarra con el Ayuntamiento de Tudela antes de seguir huyendo hacia adelante y tramitar cualquier expediente de ampliación o ejecución respecto a la instalación objeto de este procedimiento", ha añadido.

Según Toquero, "si esa derogación no se produce en el plazo legalmente establecido interpondremos el correspondiente recurso contencioso-administrativo".