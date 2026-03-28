Un turismo se sale de la vía y queda volcado sobre su techo en Tudela

Imagen del vehículo volcado tras el accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han intervenido este sábado al mediodía para atender un accidente vial consistente en la salida de vía de un turismo, que ha quedado volcado sobre su techo a la altura del punto kilométrico 1 de la NA-125, en el término municipal de Tudela.

El aviso del siniestro se ha recibido a las 12.07 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Tudela, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

La conductora y única ocupante del vehículo, una mujer de 56 años, se encontraba fuera del vehículo a la llegada de los servicios de emergencia. Ha sido trasladada para su descartar lesiones al Hospital Reina Sofía de Tudela.