UAGN, ALINAR y UCAN buscan reducir la distancia entre el mundo urbano y el mundo rural con el Club AUNA

Archivo - UAGN, ALINAR y UCAN se unen en el Club AUNA. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias UAGN y UCAN, y la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón (ALINAR) han presentado este martes en el Parlamento de Navarra el Club AUNA (Alianza por la Unión de la Agroalimentación), un proyecto que las tres entidades han impulsado en común para reducir la distancia entre el mundo urbano y el mundo rural.

En una sesión de trabajo en el Legislativo foral, la presidenta de UCAN, Esther Burgui, ha explicado que las tres organizaciones que impulsan el proyecto coincidían en que "teníamos un problema en la sociedad", consistente en "la desvinculación del mundo urbano y el mundo rural". "Años atrás, si venías a Pamplona y preguntabas a cualquier persona sobre la vinculación con el mundo rural, te decía que su abuelo o su padre era agricultor o ganadero, y actualmente preguntas a un niño por el mundo rural y se pueden acordar de algo, pero de poco, y eso a nosotros como sector nos da pena", ha indicado.

Por tanto, decidieron crear "un proyecto para contar en positivo y cambiar la forma de comunicar". "Nos ven a agricultores o agricultoras, ganaderos o ganaderas, como gente que estamos en el mundo rural, pero hacemos mucho más, no solo producir alimentos, sino mantener el mundo rural vivo", ha explicado, para señalar que "la industria agroalimentaria es la única que genera empleo en el mundo rural". "Esto es algo que o lo contamos nosotros o no lo cuenta nadie", ha indicado.

Por ello, las tres organizaciones presentaron su proyecto en común al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, que le dio su apoyo, y posteriormente lo recibió también del Parlamento de Navarra con la inclusión de una enmienda a los Presupuestos Generales de la Comunidad foral.

Incidiendo en los objetivos del proyecto, Esther Burgui ha lamentado que "se nos ve como una agricultura y ganadería antigua". "Si le pides a un niño que dibuje un pastor o agricultor, te dibujan con la txapela y el palo, y realmente la agricultura y ganadería es así, pero hay mucho más, hay una transformación, desarrollo, investigación, hemos avanzado muchísimo. Estamos profesionalizados. Eso también o lo comunicamos nosotros o nadie lo va a hacer", ha insistido.

Además, ha considerado que "si vendemos nuestros productos de puertas afuera sentimos un orgullo increíble de lo que producimos en Navarra, pero dentro de nuestra Navarra ese orgullo de pertenencia no lo sabemos contar".

Por su parte, Susana Villanueva, de UAGN, ha explicado que su organización siempre ha acudido al Parlamento a "hablar de reivindicación y mensajes negativos, y ésta es la primera vez que venimos a hablar del sector agrario en positivo, y ya solo con eso podemos estar orgullosos".

"UNA CAMPAÑA DE PERSONAS, NO DE PRODUCTOS"

Villanueva ha explicado que el Club AUNA es "una campaña de personas, no de productos, aquí queremos destacar a las personas que están detrás de esos productos". Para ello se creó el club como símil con el deporte. "Creamos un escudo, unas camisetas, y apelamos a las emociones, que al final es lo que se queda", ha indicado.

El proyecto ya ha dado pasos en los últimos meses con una presentación a los socios de las tres organizaciones, a los medios de comunicación y a las instituciones. "La campaña está muy motivada en valores que son los mismos del deporte, esfuerzo, compromiso, constancia, colaboración, el orgullo de pertenencia", ha indicado la representante de UAGN.

Susana Villanueva ha explicado que la campaña también quiere poner el foco en las mujeres, que "a veces están en segundo lugar". "Porque no te subas a un tractor o no te encargues de las tareas administrativas no tienes menos importancia. También queremos trabajar eso, trabajar el orgullo: 'Trabajo en el campo, tengo unos estudios, y quiero vivir en el campo porque quiero hacerlo así", ha apuntado.

Diego Galilea, representante de Alinar, ha explicado que "desde el punto de vista de la industria, cuando vamos a cualquier ciudadano siempre asociamos el sector al precio, y el sector es mucho más que eso". "Uno de los problemas que acabamos teniendo como sector, que también es social, de mano de obra, es hacerle saber a la ciudadanía y al trabajador que el sector es muy moderno", ha explicado.

Galilea ha afirmado que con el Club AUNA buscan "ir consiguiendo que cuando una persona va a un lineal lo primero que vea no sea el precio, sino lo que hay detrás, personas". "Es un camino de largo recorrido", ha señalado.

Con el apoyo de los Presupuestos de Navarra, el Club AUNA impulsará "la medición de impacto, saber dónde estamos, qué ve la ciudadanía y qué ve el trabajador del sector"; le dará "más contenido al club, con más mensajes y canales de comunicación", y reforzará el 'merchandising', con el público infantil como uno de los objetivos, según ha explicado Diego Galilea.

RESPALDO DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos parlamentarios, el portavoz de UPN, Miguel Bujanda, ha apuntado que este proyecto "nace en un contexto en el que la política pública ha decidido desprestigiar y alejar al sector agroalimentario de la sociedad". "Se ataca al sector desde las administraciones injustamente y se legisla a sus espaldas. Por eso, AUNA llega en un momento especialmente oportuno, porque ante el desconocimiento y la crítica, la mejor herramienta es explicar", ha señalado.

El portavoz del PSN, Carlos Mena, ha afirmado que la intervención de las tres organizaciones ha sido "muy positiva" y ha considerado que el proyecto del Club AUNA "era necesario". "Era necesario hablar en positivo del sector, reivindicar qué hace el sector, cómo produce, cómo exporta y cómo pone en el lineal del supermercado", ha valorado.

Por parte de EH Bildu, Oihan Mendo ha felicitado a las tres organizaciones "por haber dado el paso de fundar este club". "Tenemos un importante reto por delante, no solamente dar visibilidad al primer sector, sino hacerlo de manera agrupada, uniendo a los diferentes agentes que forman parte del sector, de toda la geografía de Navarra, y haciendo ver que formáis todos partes de un mismo equipo", ha indicado.

El portavoz de Geroa Bai, Javier Ollo, ha destacado que esta sesión de trabajo genera "pocas discrepancias" entre los grupos parlamentarios. "Este club, que pone en valor el sector, tiene que servir para que el conjunto de las instituciones, este Parlamento y el Gobierno, nos pongamos las pilas. Con los Presupuestos de 2027 tenemos una magnífica ocasión para hacer una apuesta decidida por este ámbito", ha señalado.

La portavoz del PPN, Irene Royo, ha afirmado que, con este proyecto conjunto, "no solamente se permite que el valor añadido de la comercialización lo pueda gestionar el sector agrícola y ganadero de Navarra, sino que se multiplica el valor del producto", y ha destacado que "la sociedad valora" que aquello que compra sea producido en Navarra.

Desde Contigo-Zurekin, Daniel López ha considerado que este club "va a acercar más el sector al mundo urbano" y ha destacado que "el campo navarro es un sector estratégico, no solo porque nos da de comer y beber, también cuida el medio ambiente" y contribuye a la lucha contra la desploblación. "Estrategias como ésta son más que positivas", ha señalado.