UAGN exige a los partidos que "frenen" el acuerdo con Mercosur por "la salud pública y el futuro del campo"

PAMPLONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

UAGN ha manifestado este lunes que continúa con la "labor intensa" para "frenar" el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y para ello ha mantenido reuniones con representantes de PPN y PSN, "partidos que tienen representación europea", con el fin de trasladarles de primera mano "las graves consecuencias que este acuerdo tendría para la salud pública y para la agricultura, la ganadería y el conjunto de la ciudadanía".

Según ha expuesto UAGN en una nota, "el voto de los europarlamentarios será decisivo y, por ello, UAGN está manteniendo encuentros con los grupos políticos con representación en Europa, exigiendo responsabilidad y compromiso con el sector agroalimentario europeo".

En este contexto, la organización agraria se reunió con Javier García, Sergio Sayas y José Cruz Pérez Lapazarán, por parte del PP de Navarra, y con Elena Sancho, eurodiputada del PSN. "El posicionamiento de los representantes políticos es clave y decisivo para el futuro del sector agroalimentario. Tienen que elegir entre salud o negocio", ha señalado el presidente de UAGN, Félix Bariáin.

Durante ambas reuniones, UAGN trasladó la "urgente necesidad" de incorporar cláusulas espejo, establecer controles efectivos en frontera y aplicar todas las medidas necesarias para evitar una competencia desleal que amenaza directamente al agro español y europeo. Bariáin ha subrayado "la alarmante falta de controles sobre los productos agroalimentarios importados: actualmente, solo se inspecciona un 0,0082% de las importaciones en frontera".

"Esto supone un riesgo inasumible, no solo para nuestros agricultores y ganaderos, sino también para la salud de toda la ciudadanía que consume estos productos. Multiplicar por cien, algo inviable, las inspecciones supondría controlar menos del uno por ciento", ha expuesto.

El presidente de UAGN ha sido "contundente" al exponer que "la organización denunciará por delito contra la salud pública a cualquier europarlamentario que vote a favor del acuerdo, debido a la entrada de productos procedentes de países terceros donde se permite el uso de sustancias prohibidas en la Unión Europea". "No hablamos únicamente de defender al sector primario; hablamos de salud pública. La carne hormonal de Brasil o pesticidas como el clorpirifos, que es letal para las abejas, no pueden tener cabida en nuestros mercados", ha advertido.

Desde UAGN se insiste en que el acuerdo Mercosur "no es solo un problema agrario, sino un asunto que afecta de lleno al modelo de alimentación, al medio ambiente y a la seguridad de los consumidores y va en contra de la lucha contra el cambio climático porque prioriza el transporte de alimentos durante cuatro o cinco semanas a través de 8.000 km emitiendo CO2 en detrimento del consumo de producto de cercanía". Por ello, el diálogo con los grupos políticos, ha dicho, es "hoy más necesario, estratégico y urgente que nunca para proteger un sector imprescindible y garantizar un futuro digno para el campo y para toda la sociedad".