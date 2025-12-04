UAGN pide "actuaciones coordinadas" ante "el riesgo sanitario por la expansión" de la peste porcina africana

PAMPLONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UAGN ha destacado "la necesidad de actuaciones coordinadas que garanticen el bienestar animal y el equilibrio ambiental" ante "el riesgo sanitario por la expansión" de la peste porcina africana.

Tras el reciente hallazgo de jabalíes positivos a peste porcina africana en Cataluña, UAGN ha remarcado en una nota de prensa que "además de extremar las medidas de bioseguridad en las granjas porcinas, es imprescindible reforzar la gestión de la fauna cinegética, especialmente del jabalí, cuya sobrepoblación constituye un riesgo creciente para la sanidad animal y la sostenibilidad del medio rural".

La organización agraria ha subrayado que "la presencia descontrolada de jabalíes no solo compromete a la propia fauna silvestre, sino que incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades hacia el ganado doméstico y genera un impacto económico, sanitario y social en el medio rural".

En este sentido, desde UAGN han subrayado que la peste porcina africana "es una enfermedad que afecta gravemente a cerdos y jabalíes y que amenaza a un sector estratégico en Navarra, con especial peso en la economía local y en la fijación de población en zonas rurales".

"Llevamos años advirtiendo de las consecuencias de una fauna cinegética desbordada. La sobrepoblación de jabalí eleva el riesgo sanitario y puede comprometer la viabilidad de sectores esenciales como el porcino", ha afirmado Pedro Mozaz, ganadero de porcino y vocal en la Ejecutiva de UAGN.

Por ello, UAGN pide al Gobierno de Navarra "reforzar y agilizar las medidas de control poblacional del jabalí y otras especies silvestres, intensificando las actuaciones preventivas y la coordinación entre administraciones, sector cinegético y profesionales de la ganadería".

Además, UAGN considera "necesario" que, "dentro de esa estrategia de gestión sostenible, se refuercen las labores cinegéticas reguladas y selectivas que la Administración determine, siempre bajo criterios técnicos y de bienestar animal".

Estas actuaciones "son una herramienta imprescindible para mantener poblaciones de jabalí en niveles equilibrados, reducir riesgos sanitarios y proteger tanto a la fauna silvestre como al ganado".

La organización considera "fundamental" que estas medidas "se integren como parte de una estrategia global de sanidad animal que permita reducir riesgos, proteger al sector porcino navarro y garantizar la sostenibilidad del medio rural".