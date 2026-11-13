UGT y CCOO exigen a la CEN que "atienda las reivindicaciones de la exitosa huelga general"

Imagen de la manifestación convocada por UGT y CCOO en el marco de la huelga general por la vivienda - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han reclamado a la patronal que "escuche y atienda" las reivindicaciones de la "exitosa" huelga general del pasado 11 de noviembre, "en la que la clase trabajadora salió a las calles de toda Navarra para defender que la vivienda es un derecho y no un negocio y que su salario debe garantizar una vida digna".

En este sentido, ambas organizaciones han emplazado a la Confederación Empresarial Navarra (CEN) a sentarse a negociar de manera seria y decidida la renovación del Acuerdo Intersectorial de Navarra sobre Relaciones Laborales, "un instrumento fundamental para el diálogo social y la negociación colectiva que necesita actualizarse para responder a las nuevas necesidades del tejido productivo y de las personas trabajadoras".

UGT y CCOO han considerado en una nota que "el escenario económico, social y laboral ha experimentado importantes transformaciones desde la última revisión del acuerdo, firmada en octubre de 2018". "La digitalización, los cambios en los modelos productivos y organizativos, la evolución del mercado de trabajo, el incremento continuo de los precios y los nuevos desafíos sociales y laborales hacen necesario revisar y ampliar los compromisos recogidos en este marco", han defendido.

Las organizaciones sindicales han planteado que "el Acuerdo Intersectorial debe recuperar su papel como instrumento de referencia para impulsar unas relaciones laborales más equilibradas, mejorar las condiciones de trabajo y garantizar que los avances económicos se traduzcan también en progreso y bienestar para el conjunto de la sociedad".

Entre las cuestiones que ambas organizaciones consideran necesario abordar en esta nueva etapa se encuentran "la mejora de los salarios y la recuperación del poder adquisitivo ante el aumento de los precios, la reducción de la jornada laboral, la mejora de la conciliación y la corresponsabilidad, el avance en igualdad, la calidad del empleo y la reducción de la siniestralidad laboral".

Asimismo, UGT y CCOO creen "imprescindible" incorporar la vivienda en la negociación colectiva y plantean promover cláusulas específicas en los convenios colectivos que contribuyan a facilitar el acceso a una vivienda "digna y asequible". "La huelga del 11N ha desbordado cualquier expectativa, por optimista que fuera. Miles de personas han salido a las calles de toda la Comunidad para reclamar que la vivienda deje de ser un bien con el que especular y que los salarios recuperen el poder de compra perdido y alcancen para vivir con dignidad", han subrayado ambos sindicatos.

Desde UGT y CCOO han agradecido "el compromiso de todas las personas trabajadoras que han hecho posible que la huelga sea un éxito". "Desde quienes formaron los piquetes informativos desde la madrugada, a quienes secundaron el paro y hasta quienes, queriendo hacerlo, no pudieron, por diferentes motivos. La ciudadanía navarra salió en masa para defender la dignidad de las personas que trabajan, la de los jóvenes que quieren emanciparse o la de las personas mayores que ven como amenazan su pensión", han destacado.

Para ambas organizaciones, "ahora toca que nos escuchen y que actúen porque la ciudadanía ha dicho basta". "Quienes han sido interpelados por esta huelga -las fuerzas políticas, todos los que tienen responsabilidad de gobierno en materia de vivienda y la patronal- tienen que atender una demanda social incontestable y mayoritaria: vivienda, salarios, precios", han remarcado.

En opinión de UGT y CCOO, "la movilización del 11N tiene que ser oída". "La huelga no es final de nada. Es el comienzo de una nueva etapa en la que el bienestar de la mayoría social, a la que no se le pueden pedir sacrificios para que se enriquezcan los de siempre, tiene que estar en el centro. Ese es el lado correcto y en él seguiremos", han señalado.