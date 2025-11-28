UGT defiende el diálogo social y la negociación colectiva como instrumentos para mejorar la vida de los trabajadores

UGT celebra en Pamplona una jornada sobre negociación colectiva. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Navarra ha celebrado este viernes una jornada en Pamplona en la que ha puesto de manifiesto la "trascendencia" del diálogo social y la negociación colectiva como "instrumentos estructurales" para transformar y mejorar la vida de los trabajadores, y ha destacado su "enorme impacto social al generar beneficios directos para miles de personas trabajadoras", afiliadas o no a la organización.

El sindicato ha reunido en Pamplona a más de 200 delegados y delegadas sindicales para marcar las prioridades en materia de negociación colectiva, diálogo social, derechos laborales, salud laboral, reducción del tiempo de trabajo o fortalecimiento de las garantías democráticas en los centros de trabajo.

La jornada ha sido inaugurada por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos.

Durante su intervención, María Chivite ha destacado que "Navarra termina este 2025 con unos datos históricos de empleo que, sinceramente, pocos pensábamos ver antes de acabar esta década". "Hoy están trabajando en Navarra más personas que nunca en nuestra historia, 318.851 afiliadas y afiliados a la Seguridad Social, según el último dato. Un crecimiento de más de 10.000 personas desde enero, por lo que todo indica que acabaremos 2025 batiendo un nuevo récord de empleo", ha resaltado.

Así, María Chivite ha defendido que "Navarra goza hoy en día de esta situación gracias al trabajo conjunto de todos los actores del mercado laboral, donde sindicatos como UGT lleváis a cabo una labor fundamental".

La jefa del Ejecutivo foral ha destacado que "el diálogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos ha sido un elemento clave para la prosperidad de Navarra y sigue siéndolo".

María Chivite ha explicado que una de las actuaciones que han demandado los agentes y que está desarrollando el Gobierno de Navarra es la creación de un Observatorio de la Negociación Colectiva, cuyo objetivo sea unificar la información disponible, extraer indicadores para un análisis más completo de los convenios, los expedientes de regulación, las huelgas o los planes de igualdad. Ha comentado que esta herramienta podría estar en servicio a principios de 2026.

Por otro lado, Chivite ha mostrado la "extrema preocupación" del Gobierno de Navarra por los actuales datos de siniestralidad laboral, que "no se corresponden con una Comunidad avanzada como Navarra". "Es prioritario que abordemos esta situación sin medias tintas. Que analicemos cada caso por separado y que todos los agentes implicados nos comprometamos a reducir al máximo el riesgo que las y los trabajadores asumimos al desarrollar nuestra actividad laboral", ha afirmado.

También se ha referido a las nuevas medidas fiscales que ha aprobado el Gobierno de Navarra -a la espera de la luz verde definitiva en el Parlamento- y ha señalado que se mejora la tributación del Impuesto de Sociedades pero vinculándolo al cumplimiento de determinadas condiciones.

Chivite ha explicado que "la filosofía es 'beneficios fiscales a cambio de beneficios sociales', es decir, vincular los impuestos que pagan las empresas al trato que dispensan a sus trabajadores". "Por eso, el acuerdo reduce la tributación de las grandes empresas del 28% al 25% de sus beneficios solo si se cumplen cuatro cuestiones que consideramos básicas: el mantenimiento del empleo, la no aplicación de ERTE por causas económicas, la reducción de la siniestralidad laboral, y el cumplimiento de los Planes de Igualdad", ha indicado.

María Chivite ha afirmado que "hay a quien se le llena la boca hablando de la foralidad y de nuestra capacidad tributaria, pero al final, si vemos la letra pequeña de sus propuestas, los grandes beneficiados siguen siendo los de siempre".

Por su parte, Lorenzo Ríos ha valorado la importancia de esta jornada organizada por UGT, ya que "lo que aquí debatimos y acordamos se convierte después en derechos reales en las empresas, en los convenios y en la vida de las personas trabajadoras de nuestra Comunidad".

Además, Ríos ha resaltado que "estas jornadas llegan en un año simbólico: celebramos el 40º aniversario de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el 50º aniversario del inicio de la transición democrática, dos hitos que nos recuerdan que los derechos laborales y sindicales no fueron un regalo, sino una conquista colectiva". "Y hoy, cuando en Europa vuelven a aparecer discursos que cuestionan libertades básicas, estos aniversarios son también un compromiso: defender lo ganado y avanzar sin miedo", ha subrayado el secretario general de UGT Navarra.

Lorenzo Ríos ha advertido de que "la ultraderecha y el populismo están intentando dividir a las personas trabajadoras, cuestionar la igualdad, atacar a los sindicatos y recortar derechos". Frente a ello, ha agregado, "UGT defiende y defenderá la estabilidad democrática, el diálogo, la convivencia y un proyecto de país basado en la justicia social".

En cuanto a los desafíos en materia de negociación colectiva y diálogo social, Lorenzo Ríos ha citado, entre otros, la reducción de la jornada laboral, "una necesidad social y económica"; subidas salariales reales con cláusulas de revisión que "protejan el poder adquisitivo ante la inflación y dignifiquen los salarios más bajos"; o una formación "útil, garantizada, que mejore la empleabilidad y que permita la promoción profesional".

"DIFICULTADES" EN ALGUNOS SECTORES

Lorenzo Ríos ha explicado que actualmente existen en Navarra 120 convenios que afectan a más de 100.000 trabajadores y ha advertido de que "estamos teniendo muchas dificultades en sectores clave", como el transporte de mercancías, el convenio de artes gráficas, el conflicto en el Transporte Urbano Comarcal de Pamplona, y el convenio de talleres de reparación. También ha señalado que en el ámbito público "seguimos pendientes" del Estatuto de Personal, el convenio de residencias o el de discapacidad.

Por otro lado, se ha referido el secretario general de UGT Navarra a la necesidad de seguir reforzando la prevención y la salud laboral para reducir las "inasumibles" cifras de siniestralidad laboral y las muertes en el trabajo; así como continuar avanzando en una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres impulsando planes de igualdad "eficaces", medidas de corresponsabilidad y erradicando las violencias machistas.

Además, Lorenzo Ríos ha remarcado que "no podemos permitir que la digitalización y la llegada de la inteligencia artificial se conviertan en herramientas de control o explotación para la clase trabajadora" y ha defendido que la negociación colectiva "debe garantizar el derecho a la desconexión, la transparencia algorítmica y la protección de datos". "Debemos fortalecer, además, la representación sindical en las nuevas formas de empleo como plataformas digitales, microcontratos o falsos autónomos, ya que ningún modelo laboral puede estar al margen de los derechos sindicales", ha enfatizado.

Para concluir, Lorenzo Ríos ha remarcado que "la negociación colectiva y el diálogo social son las herramientas más poderosas para transformar la vida de los trabajadores y trabajadoras" y ha garantizado que desde UGT Navarra "seguiremos defendiendo cada derecho, cada salario y cada jornada, con firmeza, con responsabilidad y con orgullo sindical".

La jornada ha contado con la participación del vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján; el coordinador de la Secretaría de Salud Laboral de UGT, José de las Morenas; el responsable de Digitalización del sindicato, José Varela; y la Secretaria Ejecutiva de UGT, Cristina Estévez.