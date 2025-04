UGT exige que los trabajadores no paguen las consecuencias del apagón

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Navarra ha advertido este martes de las consecuencias que el apagón eléctrico puede tener sobre el empleo y las condiciones laborales de miles de trabajadores en la Comunidad foral y exige a las administraciones y a las empresas "transparencia y responsabilidad" para "evitar que las personas trabajadoras sean quienes paguen las consecuencias de esta crisis".

Además, ha reclamado "medidas claras de protección ante posibles futuras situaciones similares". "El apagón que sufrió ayer la península ibérica ha generado incertidumbre, paralización de la actividad y riesgos evidentes para la salud y la seguridad en muchos centros de trabajo", ha dicho, para añadir que UGT va a estar "vigilante" para que "ningún trabajador sufra consecuencias laborales, económicas o personales por una situación de la que no es responsable".

En este sentido, el sindicato ha remarcado "la falta de protocolos claros de actuación ante situaciones como la ocurrida en el país y que no se informe con la debida celeridad a las plantillas sobre los pasos a seguir". Ante ello, ha pedido que "se garantice el cobro íntegro de los salarios de las personas trabajadoras afectadas por la interrupción de la actividad; que no se obligue a recuperar las horas perdidas; y que no se utilice esta situación como pretexto para aplicar medidas de flexibilidad o sanciones laborales".

Igualmente, UGT ha solicitado que "se revisen los planes de prevención y actuación ante emergencias en los centros de trabajo, especialmente en sectores esenciales como la sanidad, la industria o el transporte" y que se convoque una mesa de diálogo entre sindicatos, patronal y administración para "establecer medidas preventivas comunes ante posibles futuros episodios de crisis energética o tecnológica".

UGT Navarra ha subrayado que, "una vez más, los trabajadores y trabajadoras son los más vulnerables en escenarios de incertidumbre" y que "corresponde a las instituciones y a las empresas garantizar sus derechos, condiciones laborales y salud en todo momento". "El apagón nos deja muchas lecciones y una de ellas es que la protección de los derechos laborales no puede quedar al margen cuando se produce una emergencia. Por eso, exigimos respuestas y soluciones y reiteramos nuestro compromiso de estar al lado de los trabajadores, como siempre lo hemos estado, para defender su dignidad, su empleo y su bienestar", ha expuesto el sindicato.

UGT Navarra ha manifestado que, "ante la situación de excepcionalidad generada por el apagón eléctrico", el Estatuto de los Trabajadores recoge "un permiso retribuido para quienes no pueden acudir a su centro de trabajo por dificultades en el desplazamiento; quienes no pueden acceder al puesto de trabajo y quienes acuden a su puesto y no pueden trabajar por problemas derivados del corte de suministro o problemas relacionados con la actividad".

En este sentido, ha animado a los trabajadores a contactar con el sindicato para informarse, recibir asesoramiento personalizado y "ejercer su defensa ante cualquier vulneración de derechos debido a esta situación extraordinaria".