UGT-FICA se congratula del respaldo mayoritario de la plantilla al acuerdo en Dynamobel Peralta

PAMPLONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT de Navarra y la Sección Sindical de UGT FICA en Dynamobel se congratulan del acuerdo alcanzado para la aplicación del ERE en la planta de Peralta.

Es un acuerdo que, "respaldado de forma muy mayoritaria por los trabajadores (73%) y firmado finalmente también por CCOO", consigue "reducir en un 18% los despidos planteados inicialmente por la empresa y evita la reducción salarial de los casi 180 trabajadores que continuarán con la actividad de la planta en Peralta", ha señala UGT.

Tras unas "intensas" negociaciones con la dirección de la empresa, UGT-FICA ha señalado que se han conseguido las siguientes mejoras para los trabajadores: reducir el ajuste de personal de 70 a 58 personas, "que además no saldrán de la empresa a elección de la dirección, sino que han elegido su salida voluntariamente"; se ha conseguido también incrementar las indemnizaciones para estos trabajadores, de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades, a 25 días por año con un tope de 15 mensualidades; se ha logrado el compromiso del abono de tres pagas no consolidables; y "la empresa ha aceptado además no aplicar reducción salarial a los trabajadores que continúen en Peralta".

Entre otros compromisos adquiridos por la empresa, ha expuesto el sindicato, destaca "el de crear una bolsa de empleo interna para recuperar compañeros/as cuando la empresa aumente sus pedidos y mejore la situación; también el de activar un plan de jubilaciones parciales con contratos de relevos".

En colaboración con las administraciones, ha destacado conseguir un plan de recolocaciones externo para que las personas que se acojan a la baja voluntaria tengan la posibilidad de encontrar otro empleo. En el caso de que se generen más recursos por encima del plan de negocio, estos irán destinados a paliar el impacto en el salario de los trabajadores, ha expuesto.

Por otra parte, a los trabajadores cuya labor se desplace desde la planta de Berrioplano a la de Peralta, la empresa les facilitará transporte gratuito y les abonará una hora del tiempo de viaje como tiempo de trabajo. Tendrán, asimismo, una jornada continua de 7 horas y se mantendrán sus condiciones más beneficiosas.

Además, desde UGT-FICA quiere destacar que su trabajo sindical "ha logrado la implicación del conjunto de las administraciones públicas para apoyar la viabilidad de la empresa y a los trabajadores/as con medidas como el aplazamiento del pago de impuestos municipales o el aplazamiento del pago de cotizaciones sociales a la Seguridad Social".

Según ha expuesto, "el acuerdo da curso a la voluntad de los trabajadores y trabajadoras expresada en asamblea". El sindicato ha resaltado "el esfuerzo realizado por todas las partes para alcanzar este acuerdo" y ha agradecido "el respaldo de la plantilla a sus representantes".